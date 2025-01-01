- Init
Класс CExpert
Класс CExpert является базовым классом для реализации торговых стратегий.
В него уже заложены элементарные "навыки" торговли. Класс имеет встроенные механизмы для работы с таймсериями и индикаторами и набор виртуальных методов, определяющих торговую стратегию.
Для того чтобы ваш эксперт заработал по-другому, нужно:
1. Определиться с алгоритмами стратегии;
2. Создать свой класс, унаследовав его от CExpert;
3. Переопределить в своем классе виртуальные методы базового, заложив в них соответствующие алгоритмы.
Описание
Класс CExpert предоставляет набор виртуальных методов для реализации торговых стратегий.
Примечание
Позиция определяется принадлежащей эксперту и управляемой экспертом по паре свойств m_symbol и m_magic. В режиме "хеджинга" на счете одновременно может существовать несколько позиций по одному и тому же символу, поэтому особое внимание следует уделять значению m_magic.
Декларация
|
class CExpert : public CExpertBase
Заголовок
|
#include <Expert\Expert.mqh>
|
Иерархия наследования
CExpert
Методы класса по группам
|
Инициализация
|
|
Инициализирует экземпляр класса
|
virtual InitSignal
|
Инициализирует объект торговых сигналов
|
virtual InitTrailing
|
Инициализирует объект трейлинга
|
virtual InitMoney
|
Инициализирует объект управления капиталом
|
virtual InitTrade
|
Инициализирует объект торговли
|
virtual ValidationSettings
|
Проверяет корректность настроек
|
virtual InitIndicators
|
Инициализирует необходимые индикаторы и таймсерии
|
virtual InitParameters
|
Инициализирует параметры эксперта
|
virtual Deinit
|
Деинициализирует экземпляр класса
|
virtual DeinitSignal
|
Деинициализирует объект торговых сигналов
|
virtual DeinitTrailing
|
Деинициализирует объект трейлинга
|
virtual DeinitMoney
|
Деинициализирует объект управления капиталом
|
virtual DeinitTrade
|
Деинициализирует объект торговли
|
virtual DeinitIndicators
|
Деинициализирует индикаторы и таймсерии
|
Установка параметров
|
|
Устанавливает идентификатор эксперта
|
Получает/Устанавливает максимально допустимое количество ордеров
|
Устанавливает флаг обработки события "OnTick"
|
Устанавливает флаг обработки события "OnTrade"
|
Устанавливает флаг обработки события "OnTimer"
|
Устанавливает флаг обработки события "OnChartEvent"
|
Устанавливает флаг обработки события "OnBookEvent"
|
Обработчики событий
|
|
Обработчик события OnTick
|
Обработчик события OnTrade
|
Обработчик события OnTimer
|
Обработчик события OnChartEvent
|
Обработчик события OnBookEvent
|
Обновление
|
|
Обновляет все необходимые данные
|
Основной метод обработки
|
|
Реализует основной алгоритм
|
Методы входа в рынок
|
|
Проверяет необходимость и возможность входа в рынок
|
Проверяет необходимость и возможность входа в длинную позицию
|
Проверяет необходимость и возможность входа в короткую позицию
|
Выполняет операции для открытия длинной позиции
|
Выполняет операции для открытия короткой позиции
|
Методы выхода из рынка
|
|
Проверяет необходимость выхода из рынка
|
Проверяет необходимость выхода из длинной позиции
|
Проверяет необходимость выхода из короткой позиции
|
Выходит из рынка полностью
|
Выходит из рынка
|
Выходит из длинной позиции
|
Выходит из короткой позиции
|
Методы разворота позиции
|
|
Проверяет необходимость разворота позиции
|
Проверяет необходимость разворота длинной позиции
|
Проверяет необходимость разворота короткой позиции
|
Производит разворот длинной позиции
|
Производит разворот короткой позиции
|
Методы сопровождения позиций/ордеров
|
|
Проверяет необходимость модификации параметров позиции
|
Проверяет необходимость модификации параметров длинной позиции
|
Проверяет необходимость модификации параметров короткой позиции
|
Модифицирует параметры длинной позиции
|
Модифицирует параметры короткой позиции
|
Проверяет необходимость модификации параметров ордера на покупку
|
Проверяет необходимость модификации параметров ордера на продажу
|
Модифицирует параметры ордера на покупку
|
Модифицирует параметры ордера на продажу
|
Методы удаления ордеров
|
|
Проверяет необходимость удаления ордеров на покупку
|
Проверяет необходимость удаления ордеров на продажу
|
Удаляет все ордеры
|
Удаляет ордер
|
Удаляет ордер на покупку
|
Удаляет ордер на продажу
|
Методы определения объема
|
|
Определяет объем торговой операции на покупку
|
Определяет объем торговой операции на продажу
|
Определяет объем торговой операции разворота позиции
|
Методы работы с торговой историей
|
|
Устанавливает начальную дату контролируемой истории торговли
|
Создает контрольную точку истории торговли
|
Обрабатывает изменение истории торговли
|
Методы работы с флагами торговых событий
|
|
Устанавливает флаг ожидания торгового события
|
Сбрасывает флаг ожидания торгового события
|
Методы обработки торговых событий
|
|
Обработчик события "Срабатывание Stop Loss/Take Profit"
|
Обработчик события "Отложенный ордер сработал"
|
Обработчик события "Открытие позиции"
|
Обработчик события "Добавление/уменьшение позиции"
|
Обработчик события "Модификация параметров позиции"
|
Обработчик события "Закрытие позиции"
|
Обработчик события "Отложенный ордер установлен"
|
Обработчик события "Отложенный ордер модифицирован"
|
Обработчик события "Отложенный ордер удален"
|
Обработчик неидентифицированного события
|
Служебные методы
|
|
Добавляет таймфрейм для контроля
|
Формирует флаги таймфреймов
|
Выбор позиции для последующей работы с ней.
|
Методы унаследованные от CObject
|
Методы унаследованные от CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries