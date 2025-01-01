Класс CExpert

Класс CExpert является базовым классом для реализации торговых стратегий.

В него уже заложены элементарные "навыки" торговли. Класс имеет встроенные механизмы для работы с таймсериями и индикаторами и набор виртуальных методов, определяющих торговую стратегию.

Для того чтобы ваш эксперт заработал по-другому, нужно:

1. Определиться с алгоритмами стратегии;

2. Создать свой класс, унаследовав его от CExpert;

3. Переопределить в своем классе виртуальные методы базового, заложив в них соответствующие алгоритмы.

Описание

Класс CExpert предоставляет набор виртуальных методов для реализации торговых стратегий.

Примечание

Позиция определяется принадлежащей эксперту и управляемой экспертом по паре свойств m_symbol и m_magic. В режиме "хеджинга" на счете одновременно может существовать несколько позиций по одному и тому же символу, поэтому особое внимание следует уделять значению m_magic.

Декларация

class CExpert : public CExpertBase

Заголовок

#include <Expert\Expert.mqh>

Иерархия наследования CObject CExpertBase CExpert

Методы класса по группам

Инициализация Init Инициализирует экземпляр класса virtual InitSignal Инициализирует объект торговых сигналов virtual InitTrailing Инициализирует объект трейлинга virtual InitMoney Инициализирует объект управления капиталом virtual InitTrade Инициализирует объект торговли virtual ValidationSettings Проверяет корректность настроек virtual InitIndicators Инициализирует необходимые индикаторы и таймсерии virtual InitParameters Инициализирует параметры эксперта virtual Deinit Деинициализирует экземпляр класса virtual DeinitSignal Деинициализирует объект торговых сигналов virtual DeinitTrailing Деинициализирует объект трейлинга virtual DeinitMoney Деинициализирует объект управления капиталом virtual DeinitTrade Деинициализирует объект торговли virtual DeinitIndicators Деинициализирует индикаторы и таймсерии Установка параметров Magic Устанавливает идентификатор эксперта MaxOrders Получает/Устанавливает максимально допустимое количество ордеров OnTickProcess Устанавливает флаг обработки события "OnTick" OnTradeProcess Устанавливает флаг обработки события "OnTrade" OnTimerProcess Устанавливает флаг обработки события "OnTimer" OnChartEventProcess Устанавливает флаг обработки события "OnChartEvent" OnBookEventProcess Устанавливает флаг обработки события "OnBookEvent" Обработчики событий OnTick Обработчик события OnTick OnTrade Обработчик события OnTrade OnTimer Обработчик события OnTimer OnChartEvent Обработчик события OnChartEvent OnBookEvent Обработчик события OnBookEvent Обновление Refresh Обновляет все необходимые данные Основной метод обработки Processing Реализует основной алгоритм Методы входа в рынок CheckOpen Проверяет необходимость и возможность входа в рынок CheckOpenLong Проверяет необходимость и возможность входа в длинную позицию CheckOpenShort Проверяет необходимость и возможность входа в короткую позицию OpenLong Выполняет операции для открытия длинной позиции OpenShort Выполняет операции для открытия короткой позиции Методы выхода из рынка CheckClose Проверяет необходимость выхода из рынка CheckCloseLong Проверяет необходимость выхода из длинной позиции CheckCloseShort Проверяет необходимость выхода из короткой позиции CloseAll Выходит из рынка полностью Close Выходит из рынка CloseLong Выходит из длинной позиции CloseShort Выходит из короткой позиции Методы разворота позиции CheckReverse Проверяет необходимость разворота позиции CheckReverseLong Проверяет необходимость разворота длинной позиции CheckReverseShort Проверяет необходимость разворота короткой позиции ReverseLong Производит разворот длинной позиции ReverseShort Производит разворот короткой позиции Методы сопровождения позиций/ордеров CheckTrailingStop Проверяет необходимость модификации параметров позиции CheckTrailingStopLong Проверяет необходимость модификации параметров длинной позиции CheckTrailingStopShort Проверяет необходимость модификации параметров короткой позиции TrailingStopLong Модифицирует параметры длинной позиции TrailingStopShort Модифицирует параметры короткой позиции CheckTrailingOrderLong Проверяет необходимость модификации параметров ордера на покупку CheckTrailingOrderShort Проверяет необходимость модификации параметров ордера на продажу TrailingOrderLong Модифицирует параметры ордера на покупку TrailingOrderShort Модифицирует параметры ордера на продажу Методы удаления ордеров CheckDeleteOrderLong Проверяет необходимость удаления ордеров на покупку CheckDeleteOrderShort Проверяет необходимость удаления ордеров на продажу DeleteOrders Удаляет все ордеры DeleteOrder Удаляет ордер DeleteOrderLong Удаляет ордер на покупку DeleteOrderShort Удаляет ордер на продажу Методы определения объема LotOpenLong Определяет объем торговой операции на покупку LotOpenShort Определяет объем торговой операции на продажу LotReverse Определяет объем торговой операции разворота позиции Методы работы с торговой историей PrepareHistoryDate Устанавливает начальную дату контролируемой истории торговли HistoryPoint Создает контрольную точку истории торговли CheckTradeState Обрабатывает изменение истории торговли Методы работы с флагами торговых событий WaitEvent Устанавливает флаг ожидания торгового события NoWaitEvent Сбрасывает флаг ожидания торгового события Методы обработки торговых событий TradeEventPositionStopTake Обработчик события "Срабатывание Stop Loss/Take Profit" TradeEventOrderTriggered Обработчик события "Отложенный ордер сработал" TradeEventPositionOpened Обработчик события "Открытие позиции" TradeEventPositionVolumeChanged Обработчик события "Добавление/уменьшение позиции" TradeEventPositionModified Обработчик события "Модификация параметров позиции" TradeEventPositionClosed Обработчик события "Закрытие позиции" TradeEventOrderPlaced Обработчик события "Отложенный ордер установлен" TradeEventOrderModified Обработчик события "Отложенный ордер модифицирован" TradeEventOrderDeleted Обработчик события "Отложенный ордер удален" TradeEventNotIdentified Обработчик неидентифицированного события Служебные методы TimeframeAdd Добавляет таймфрейм для контроля TimeframesFlags Формирует флаги таймфреймов SelectPosition Выбор позиции для последующей работы с ней.