CExpertTrailingOrderShort 

TrailingOrderShort

Bekleyen Limit/Stop satış emirlerinin parametrelerini değiştirir.

virtual bool  TrailingOrderShort(
   double    delta    // delta
   )

Parametreler

delta

[in]  Fiyat değişimi.

Dönüş değeri

İşlem uygulanmışsa 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Bekleyen Limit/Stop satış emirlerinin parametrelerini değiştirir (CTrade sınıf örneğinin OrderModify(...) yöntemi).

Uygulama

//+------------------------------------------------------------------+
//| İz-süren kısa limit/stop emirleri                                |
//| INPUT:  delta - fiyat değişimi.                                  |
//| OUTPUT: işlem başarılıysa - true, değilse - false.               |
//| REMARK: yok.                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::TrailingOrderShort(double delta)
  {
   ulong  ticket=m_order.Ticket();
   double price =m_order.PriceOpen()-delta;
   double sl    =m_order.StopLoss()-delta;
   double tp    =m_order.TakeProfit()-delta;
//--- kısa emri değiştir
   return(m_trade.OrderModify(ticket,price,sl,tp,m_order.TypeTime(),m_order.TimeExpiration()));
  }