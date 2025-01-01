DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertOnBookEvent 

OnBookEvent

OnBookEvent olayının sanal olay işleyicisi.

virtual void  OnBookEvent(
   const string&     symbol       // sembol
)

Parametreler

symbol

[in] OnBookEvent olayı için sembol.

Dönüş değeri

Yok.