CheckReverseShort

Kıza pozisyon için ters çevirme koşullarını denetler.

virtual bool  CheckReverseLong()

Dönüş değeri

İşlem uygulanmışsa 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Kısa pozisyonu ters çevirmek için gerekli koşulları denetler (sinyal nesnesinin CheckReverseShort() yöntemi) ve koşullar sağlanıyorsa mevcut kısa pozisyonu ters çevirir (ReverseShort() yöntemi).

Uygulama

//+------------------------------------------------------------------+
//| Kısa pozisyonu ters çevirme için denetle                         |
//| INPUT:  yok.                                                     |
//| OUTPUT: işlem gerçekleşmişse - true, aksi durumda - false.       |
//| REMARK: yok.                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckReverseShort()
  {
   double   price=EMPTY_VALUE;
   double   sl=0.0;
   double   tp=0.0;
   datetime expiration=TimeCurrent();
//--- kısa pozisyon ters çevirme sinyalini denetle
   if(m_signal.CheckReverseShort(price,sl,tp,expiration)) return(ReverseShort(price,sl,tp));
//--- işlemsiz dönüş yap
   return(false);
  }