//+------------------------------------------------------------------+

//| Kısa pozisyonu ters çevirme için denetle |

//| INPUT: yok. |

//| OUTPUT: işlem gerçekleşmişse - true, aksi durumda - false. |

//| REMARK: yok. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CheckReverseShort()

{

double price=EMPTY_VALUE;

double sl=0.0;

double tp=0.0;

datetime expiration=TimeCurrent();

//--- kısa pozisyon ters çevirme sinyalini denetle

if(m_signal.CheckReverseShort(price,sl,tp,expiration)) return(ReverseShort(price,sl,tp));

//--- işlemsiz dönüş yap

return(false);

}