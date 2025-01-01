DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertCloseLong 

CloseLong

Uzun pozisyonu kapar.

virtual bool  CloseLong(
   double    price    // fiyat
   )

Parametreler

price

[in]  Fiyat.

Dönüş değeri

İşlem uygulanmışsa 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Uzun pozisyonu kapar (CTrade sınıf nesnesinin Sell(...) yöntemi).

Uygulama

//+------------------------------------------------------------------+
//| Uzun pozisyon kapama                                             |
//| INPUT:  price - kapama fiyatı.                                   |
//| OUTPUT: işlem gerçekleşmişse - true, aksi durumda - false.       |
//| REMARK: yok.                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CloseLong(double price)
  {
   if(price==EMPTY_VALUEreturn(false);
//---
   return(m_trade.Sell(m_position.Volume(),price,0,0));
  }