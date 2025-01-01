DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertTradeEventPositionVolumeChanged 

TradeEventPositionVolumeChanged

"Pozisyon hacmi değişti" olayının işleyicisi.

virtual bool  TradeEventPositionVolumeChanged()

Dönüş değeri

CExpert sınıfının yöntemi herhangi bir şey yapmaz ve daima 'true' döüşü yapar.