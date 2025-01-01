DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertOnChartEvent 

OnChartEvent

OnChartEvent olayının sanal olay işleyicisi.

virtual void  OnChartEvent(
   const int     id,       // olay tanımlayıcı
   const long&   lparam,   // long parametre
   const double  dparam,   // double parametre
   const string  sparam    // string parametre
   )

Parametreler

id

[in]  Olay tanımlayıcısı.

lparam

[in] long tipli olay parametresi.

dparam

[in]  double tipli olay parametresi.

sparam

[in]  string tipli olay parametresi.

Dönüş değeri

Yok.