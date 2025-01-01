DokümantasyonBölümler
Fiyatlar haricindeki dışsal zaman-serileri için işaretçiler ayarlar.

virtual bool  SetOtherSeries(
   CiSpread*       spread,        // işaretçi
   CiTime*         time,          // işaretçi
   CiTickVolume*   tick_volume,   // işaretçi
   CiRealVolume*   real_volume    // işaretçi
   )

Parametreler

spread

[in]  Spread serisinin işaretçisi.

time

[in]  Time serisinin işaretçisi.

tick_volume

[in]  TickVolume serisinin işaretçisi.

real_volume

[in]  RealVolume serisinin işaretçisi.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Nesne, başlatma sırasında tanımlanan sembol veya zaman diliminden farklı sembol veya zaman dilimi kullanıyorsa, fiyatlar haricindeki dışsal zaman-serilerinin ayarlanması gerekir.