- InitPhase
- TrendType
- UsedSeries
- EveryTick
- Open
- High
- Low
- Close
- Spread
- Time
- TickVolume
- RealVolume
- Init
- Symbol
- Period
- Magic
- ValidationSettings
- SetPriceSeries
- SetOtherSeries
- InitIndicators
- InitOpen
- InitHigh
- InitLow
- InitClose
- InitSpread
- InitTime
- InitTickVolume
- InitRealVolume
- PriceLevelUnit
- StartIndex
- CompareMagic
SetOtherSeries
Fiyatlar haricindeki dışsal zaman-serileri için işaretçiler ayarlar.
|
virtual bool SetOtherSeries(
Parametreler
spread
[in] Spread serisinin işaretçisi.
time
[in] Time serisinin işaretçisi.
tick_volume
[in] TickVolume serisinin işaretçisi.
real_volume
[in] RealVolume serisinin işaretçisi.
Dönüş değeri
Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.
Not
Nesne, başlatma sırasında tanımlanan sembol veya zaman diliminden farklı sembol veya zaman dilimi kullanıyorsa, fiyatlar haricindeki dışsal zaman-serilerinin ayarlanması gerekir.