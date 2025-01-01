DokümantasyonBölümler
DeinitMoney

Para yönetimi nesnesini sonlandırır.

virtual void  DeinitMoney()

Dönüş değeri

Yok.