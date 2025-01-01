//+------------------------------------------------------------------+

//| Kısa pozisyon açılışı veya limit/stop emrinin ayarlanması |

//| INPUT: price - fiyat, |

//| sl - stop loss, |

//| tp - take profit. |

//| OUTPUT: işlem başarılıysa - true, değilse - false. |

//| REMARK: yok. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::OpenShort(double price,double sl,double tp)

{

if(price==EMPTY_VALUE) return(false);

//--- açılış için hacim al

double lot=LotOpenShort(price,sl);

//--- açılış hacmini denetle

if(lot==0.0) return(false);

//---

return(m_trade.Sell(lot,price,sl,tp));

}