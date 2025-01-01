DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertOpenShort 

OpenShort

Bir kısa pozisyon açar.

virtual bool  OpenShort(
   double    price,    // fiyat
   double    sl,       // Stop Loss
   double    tp        // Take Profit
   )

Parametreler

price

[in]  Fiyat.

sl

[in] Stop Loss (zararı durdur) fiyatı.

tp

[in] Take Profit (kar al) fiyatı.

Dönüş değeri

İşlem uygulanmışsa 'true', aksi durumda 'false'.

Not

İşlem hacmi değerini alır (LotOpenShort(...) yöntemi) ve hacim sıfırdan büyükse bir kısa pozisyon açar (Trade nesnesinin Sell() yöntemi).

Uygulama

//+------------------------------------------------------------------+
//| Kısa pozisyon açılışı veya limit/stop emrinin ayarlanması        |
//| INPUT:  price - fiyat,                                           |
//|         sl    - stop loss,                                       |
//|         tp    - take profit.                                     |
//| OUTPUT: işlem başarılıysa - true, değilse - false.               |
//| REMARK: yok.                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::OpenShort(double price,double sl,double tp)
  {
   if(price==EMPTY_VALUEreturn(false);
//--- açılış için hacim al
   double lot=LotOpenShort(price,sl);
//--- açılış hacmini denetle
   if(lot==0.0) return(false);
//---
   return(m_trade.Sell(lot,price,sl,tp));
  }