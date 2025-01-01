- Init
OpenShort
Bir kısa pozisyon açar.
|
virtual bool OpenShort(
Parametreler
price
[in] Fiyat.
sl
[in] Stop Loss (zararı durdur) fiyatı.
tp
[in] Take Profit (kar al) fiyatı.
Dönüş değeri
İşlem uygulanmışsa 'true', aksi durumda 'false'.
Not
İşlem hacmi değerini alır (LotOpenShort(...) yöntemi) ve hacim sıfırdan büyükse bir kısa pozisyon açar (Trade nesnesinin Sell() yöntemi).
Uygulama
|
//+------------------------------------------------------------------+