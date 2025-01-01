CExpert

CExpert es la clase base de las estrategias de trading. Incorpora algoritmos para trabajar con series temporales, indicadores, así como un conjunto de métodos virtuales de estrategias de trading.

Cómo utilizarla:

1. Preparar un algoritmo para la estrategia;

2. Cree su propia clase, haciéndola heredar de CExpert;

3. Sobreescriba los métodos virtuales de su clase, escribiendo sus propios algoritmos.

Descripción

La clase CExpert ofrece un conjunto de métodos virtuales para implementar estrategias de trading.

Observación

La posición se determina mediante la pareja de propiedades m_symbol y m_magic, que pertenecen al experto y lo controlan. En el modo "cobertura", en la cuenta pueden existir de forma simultánea varias posiciones del mismo símbolo, por eso hay que prestar especial atención al valor m_magic.

Declaración

class CExpert : public CExpertBase

Título

#include <Expert\Expert.mqh>

Jerarquía de herencia CObject CExpertBase CExpert

Métodos de la clase

Inicialización Init Método de inicialización de la instancia de la clase virtual InitSignal Inicializa el objeto de la señal de trading virtual InitTrailing Inicializa el objeto de Trailing Stop virtual InitMoney Inicializa el objeto de la gestión del dinero virtual InitTrade Inicializa el objeto Trade virtual ValidationSettings Comprueba las configuraciones virtual InitIndicators Inicializa los indicadores y las series temporales virtual InitParameters Método de inicialización de los parámetros virtual Deinit Método de desinicialización de la instancia de la clase virtual DeinitSignal Desinicializa el objeto de la señal de trading virtual DeinitTrailing Desinicializa el objeto de Trailing Stop virtual DeinitMoney Desinicializa el objeto de la gestión del dinero virtual DeinitTrade Desinicializa el objeto Trade virtual DeinitIndicators Desinicializa los indicadores y las series temporales Parámetros Magic Establece el ID del Asesor Experto MaxOrders Obtiene/Establece la cantidad máxima de órdenes permitidas OnTickProcess Establece la bandera del evento "OnTick" OnTradeProcess Establece la bandera del evento "OnTrade" OnTimerProcess Establece la bandera del evento "OnTimer" OnChartEventProcess Establece la bandera del evento "OnChartEvent" OnBookEventProcess Establece la bandera del evento "OnBookEvent" Métodos de procesamiento de eventos OnTick Manejador del evento OnTick OnTrade Manejador del evento OnTrade OnTimer Manejador del evento OnTimer OnChartEvent Manejador del evento OnChartEvent OnBookEvent Manejador del evento OnBookEvent Métodos de actualización Refresh Actualiza todos los datos Processing Procesamiento Algoritmo de procesamiento principal Métodos de entrada al mercado CheckOpen Comprueba las condiciones de apertura de la posición CheckOpenLong Comprueba las condiciones de apertura de la posición larga CheckOpenShort Comprueba las condiciones de apertura de la posición corta OpenLong Abre una posición larga OpenShort Abre una posición corta Métodos de salida del mercado CheckClose Comprueba las condiciones de cierre de la posición actual CheckCloseLong Comprueba las condiciones de cierre de la posición larga CheckCloseShort Comprueba las condiciones de cierre de la posición corta CloseAll Cierra la posición abierta y borra todas las órdenes Close Cierra la posición abierta CloseLong Cierra la posición larga CloseShort Cierra la posición corta Métodos para revertir la posición CheckReverse Comprueba las condiciones para revertir la posición abierta CheckReverseLong Comprueba las condiciones para revertir la posición larga CheckReverseShort Comprueba las condiciones para revertir la posición corta ReverseLong Realiza la operación inversa de la posición larga ReverseShort Realiza la operación inversa de la posición corta Métodos de trailing de la posición/orden CheckTrailingStop Comprueba las condiciones para modificar los parámetros de la posición CheckTrailingStopLong Comprueba las condiciones de Trailing Stop de la posición larga CheckTrailingStopShort Comprueba las condiciones de Trailing Stop de la posición corta TrailingStopLong Realiza el Trailing Stop de la posición larga TrailingStopShort Realiza el Trailing Stop de la posición corta CheckTrailingOrderLong Comprueba las condiciones de Trailing Stop de la orden pendiente Buy Limit/Stop CheckTrailingOrderShort Comprueba las condiciones de Trailing Stop de la orden pendiente Sell Limit/Stop TrailingOrderLong Realiza el Trailing Stop de la orden pendiente Buy Limit/Stop TrailingOrderShort Realiza el Trailing Stop de la orden pendiente Sell Limit/Stop Métodos para borrar la orden CheckDeleteOrderLong Comprueba las condiciones para borrar la orden pendiente de compra CheckDeleteOrderShort Comprueba las condiciones para borrar la orden pendiente de venta DeleteOrders Borra todas las órdenes DeleteOrder Borra la orden pendiente Stop/Limit DeleteOrderLong Borra la orden pendiente Buy Limit/Stop DeleteOrderShort Borra la orden pendiente Sell Limit/Stop Métodos de volumen de la operación LotOpenLong Obtiene el volumen de la operación de compra LotOpenShort Obtiene el volumen de la operación de venta LotReverse Obtiene el volumen de la operación inversa de la posición Métodos del historial de operaciones PrepareHistoryDate Establece la fecha de inicio del seguimiento del historial de trading HistoryPoint Crea un punto de control del historial de trading (guarda el número de posiciones, las órdenes y las transacciones) CheckTradeState Compara el estado actual con el guardado y llama al manejador de evento correspondiente Banderas de eventos WaitEvent Establece la bandera de espera del evento NoWaitEvent Reinicia la bandera de espera del evento Métodos de procesamiento de eventos TradeEventPositionStopTake Manejador del evento "Disparar el Stop Loss/Take Profit de la posición" TradeEventOrderTriggered Manejador del evento "Disparar orden pendiente" TradeEventPositionOpened Manejador del evento "Posición abierta" TradeEventPositionVolumeChanged Manejador del evento "Volumen de la posición cambiado" TradeEventPositionModified Manejador del evento "Posición modificada" TradeEventPositionClosed Manejador del evento "Posición cerrada" TradeEventOrderPlaced Manejador del evento "Orden pendiente colocada" TradeEventOrderModified Manejador del evento "Orden pendiente modificada" TradeEventOrderDeleted Manejador del evento "Orden pendiente borrada" TradeEventNotIdentified Manejador del evento no identificado Métodos de servicio TimeframeAdd Agrega un periodo de tiempo a seguir TimeframesFlags Obtiene la bandera que indica los periodos de tiempo con una barra nueva SelectPosition Elegir una posición para trabajar posteriormente con ella.