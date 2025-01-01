DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertBaseMagic 

Magic

Uzman Danışmanın tanımlayıcısını ayarlar.

void  Magic(
   ulong  value     // sihirli sayı
   )

Parametreler

value

[in]  Uzman Danışmanın tanımlayıcısı.

Dönüş değeri

Yok.