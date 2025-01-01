DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertTradeEventPositionOpened 

TradeEventPositionOpened

"Pozisyon açıldı" olayının işleyicisi.

virtual bool  TradeEventPositionOpened()

Dönüş değeri

CExpert sınıfının yöntemi herhangi bir şey yapmaz ve daima 'true' döüşü yapar.