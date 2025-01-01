DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertCheckReverseLong 

CheckReverseLong

Uzun pozisyon için ters çevirme koşullarını denetler.

virtual bool  CheckReverseLong()

Dönüş değeri

İşlem uygulanmışsa 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Uzun pozisyonu ters çevirmek için gerekli koşulları denetler (sinyal nesnesinin CheckReverseLong() yöntemi) ve koşullar sağlanıyorsa mevcut uzun pozisyonu ters çevirir (ReverseLong() yöntemi).

Uygulama

//+------------------------------------------------------------------+
//| Uzun pozisyonu ters çevirme için denetle                         |
//| INPUT:  yok.                                                     |
//| OUTPUT: işlem gerçekleşmişse - true, aksi durumda - false.       |
//| REMARK: yok.                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckReverseLong()
  {
   double   price=EMPTY_VALUE;
   double   sl=0.0;
   double   tp=0.0;
   datetime expiration=TimeCurrent();
//--- uzun pozisyon ters çevirme sinyalini denetle
   if(m_signal.CheckReverseLong(price,sl,tp,expiration)) return(ReverseLong(price,sl,tp));
//--- işlemsiz dönüş yap
   return(false);
  }