CObject Temel Sınıfı
CObject, MQL5 Standart kütüphanesinin inşa edilmesi için kullanılan temel sınıftır.
Açıklama
CObject, soyundan gelen tüm sınıfların bağlantılı bir listenin parçası olmasını sağlar. Ayrıca, soyundan gelen sınıflara, daha ileri uygulamalar için bazı sanal yöntemler tanımlar.
Bildirim
class CObject
Başlık
#include <Object.mqh>
Kalıtım hiyerarşisi
CObject
İlk nesil
CAccountInfo, CArray, CChart, CChartObject, CCurve, CDealInfo, CDictionary_Obj_Double, CDictionary_Obj_Obj, CDictionary_String_Obj, CExpertBase, CFile, CHistoryOrderInfo, CList, COrderInfo, CPositionInfo, CString, CSymbolInfo, CTerminalInfo, CTrade, CTreeNode, CWnd, ICondition, IExpression, IMembershipFunction, INamedValue, IParsableRule
Sınıf Yöntemleri
Özellikler
Bir önceki bileşenin değerini alır
Bir önceki bileşenin değerini ayarlar
Bir sonraki bileşenin değerini alır
Bir sonraki bileşenin değerini ayarlar
Karşılaştırma yöntemleri
virtual Compare
Başka bir nesne ile karşılaştırma işleminin sonucunu verir
Girdi/çıktı
virtual Save
Nesneyi dosyaya yazar
virtual Load
Nesneyi dosyadan okur
virtual Type
Nesnenin tipine dönüş yapar