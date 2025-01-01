DokümantasyonBölümler
CObject, MQL5 Standart kütüphanesinin inşa edilmesi için kullanılan temel sınıftır.

Açıklama

CObject, soyundan gelen tüm sınıfların bağlantılı bir listenin parçası olmasını sağlar. Ayrıca, soyundan gelen sınıflara, daha ileri uygulamalar için bazı sanal yöntemler tanımlar.

Bildirim

   class CObject

Başlık

   #include <Object.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

İlk nesil

CAccountInfo, CArray, CChart, CChartObject, CCurve, CDealInfo, CDictionary_Obj_Double, CDictionary_Obj_Obj, CDictionary_String_Obj, CExpertBase, CFile, CHistoryOrderInfo, CList, COrderInfo, CPositionInfo, CString, CSymbolInfo, CTerminalInfo, CTrade, CTreeNode, CWnd, ICondition, IExpression, IMembershipFunction, INamedValue, IParsableRule

Sınıf Yöntemleri

Özellikler

 

Prev

Bir önceki bileşenin değerini alır

Prev

Bir önceki bileşenin değerini ayarlar

Next

Bir sonraki bileşenin değerini alır

Next

Bir sonraki bileşenin değerini ayarlar

Karşılaştırma yöntemleri

 

virtual Compare

Başka bir nesne ile karşılaştırma işleminin sonucunu verir

Girdi/çıktı

 

virtual Save

Nesneyi dosyaya yazar

virtual Load

Nesneyi dosyadan okur

virtual Type

Nesnenin tipine dönüş yapar

 