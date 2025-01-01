CObject Temel Sınıfı

CObject, MQL5 Standart kütüphanesinin inşa edilmesi için kullanılan temel sınıftır.

Açıklama

CObject, soyundan gelen tüm sınıfların bağlantılı bir listenin parçası olmasını sağlar. Ayrıca, soyundan gelen sınıflara, daha ileri uygulamalar için bazı sanal yöntemler tanımlar.

Bildirim

class CObject

Başlık

#include <Object.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi CObject İlk nesil CAccountInfo, CArray, CChart, CChartObject, CCurve, CDealInfo, CDictionary_Obj_Double, CDictionary_Obj_Obj, CDictionary_String_Obj, CExpertBase, CFile, CHistoryOrderInfo, CList, COrderInfo, CPositionInfo, CString, CSymbolInfo, CTerminalInfo, CTrade, CTreeNode, CWnd, ICondition, IExpression, IMembershipFunction, INamedValue, IParsableRule

Sınıf Yöntemleri