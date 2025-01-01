Compare

Listedeki belli bir bileşenin verilerini başka bir bileşenin verisi ile karşılaştırır.

virtual int Compare(

const CObject* node,

const int mode=0

) const

Parametreler

node

[in] Karşılaştırılacak liste bileşeninin işaretçisi

mode=0

[in] Karşılaştırma kipi

Dönüş Değeri

Liste elemanlarının eşit olması durumunda 0, liste elemanı karşılaştırma elemanından daha küçükse -1, liste elemanı karşılaştırma elemanından daha büyükse 1.

Not

CObject sınıfındaki Compare () yöntemi her zaman 0 dönüşü yapar ve herhangi bir eylem gerçekleştirmez. Veri karşılaştırması yapmak istiyorsanız türetik sınıfların Compare (...) yöntemini kullanmalısınız. Ayrıca, 'mode' parametresi çok değişkenli karşılaştırmalar yaparken kullanılmalıdır.

Örnek: