Compare
Listedeki belli bir bileşenin verilerini başka bir bileşenin verisi ile karşılaştırır.
|
virtual int Compare(
Parametreler
node
[in] Karşılaştırılacak liste bileşeninin işaretçisi
mode=0
[in] Karşılaştırma kipi
Dönüş Değeri
Liste elemanlarının eşit olması durumunda 0, liste elemanı karşılaştırma elemanından daha küçükse -1, liste elemanı karşılaştırma elemanından daha büyükse 1.
Not
CObject sınıfındaki Compare () yöntemi her zaman 0 dönüşü yapar ve herhangi bir eylem gerçekleştirmez. Veri karşılaştırması yapmak istiyorsanız türetik sınıfların Compare (...) yöntemini kullanmalısınız. Ayrıca, 'mode' parametresi çok değişkenli karşılaştırmalar yaparken kullanılmalıdır.
Örnek:
|
//--- CObject::Compare(...) için bir örnek