MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertBaseLow InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic Low Low (düşük fiyat) serisinin elemanını indis kullanarak alır. double Low( int ind // indis ) Parametreler ind [in] Elemanın indisi. Dönüş değeri Başarı durumunda Low serisinin istenilen indis üzerindeki elemanına, aksi durumda EMPTY_VALUE değerine dönüş yapar. Not EMPTY_VALUE değerine iki durumda dönüş yapılır: Zaman-serisi kullanılmıyordur (karşılık gelen bit değeri ayarlı değildir). Eleman indisi sınırların dışındadır. High Close