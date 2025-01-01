DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertTrailingStopShort 

TrailingStopShort

Açık kısa pozisyonun parametrelerini değiştirir

virtual bool  TrailingStopLong(
   double    sl,    // Stop Loss
   double    tp,    // Take Profit
   )

Parametreler

sl

[in] Stop Loss (zararı durdur) fiyatı.

tp

[in] Take Profit (kar al) fiyatı.

Dönüş değeri

İşlem uygulanmışsa 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Bu fonksiyon açık durumdaki kısa pozisyonun parametrelerini değiştirir (CTrade sınıf örneğinin PositionModify(...) yöntemi).

Uygulama

//+------------------------------------------------------------------+
//| Kısa iz-süren stop/profit pozisyonu                              |
//| INPUT:  sl - yeni stop loss,                                     |
//|         tp - yeni take profit                                    |
//| OUTPUT: işlem başarılıysa - true, değilse - false.               |
//| REMARK: yok.                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::TrailingStopShort(double sl,double tp)
  {
   return(m_trade.PositionModify(m_symbol.Name(),sl,tp));
  }