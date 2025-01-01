//+------------------------------------------------------------------+

//| Kısa iz-süren stop/profit pozisyonu |

//| INPUT: sl - yeni stop loss, |

//| tp - yeni take profit |

//| OUTPUT: işlem başarılıysa - true, değilse - false. |

//| REMARK: yok. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::TrailingStopShort(double sl,double tp)

{

return(m_trade.PositionModify(m_symbol.Name(),sl,tp));

}