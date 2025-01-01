//+------------------------------------------------------------------+

//| ısa pozisyonu ters çevirme |

//| INPUT: price - fiyat, |

//| sl - stop loss, |

//| tp - take profit. |

//| OUTPUT: işlem gerçekleşmişse - true, aksi durumda - false. |

//| REMARK: yok. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::ReverseShort(double price,double sl,double tp)

{

if(price==EMPTY_VALUE) return(false);

//--- Ters işlem için lot değeri al

double lot=LotReverse(sl);

//--- lotu denetle

if(lot==0.0) return(false);

//---

return(m_trade.Buy(lot,price,sl,tp));

}