DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertReverseShort 

ReverseShort

Kısa pozisyonu ters çevirir.

virtual bool  ReverseShort(
   double    price,    // fiyat
   double    sl,       // Stop Loss
   double    tp        // Take Profit
   )

Parametreler

price

[in]  Fiyat.

sl

[in] Stop Loss (zararı durdur) fiyatı.

tp

[in] Take Profit (kar al) fiyatı.

Dönüş değeri

İşlem uygulanmışsa 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Ters çevirme işleminin hacmini alır (LotReverse() yöntemi) ve hacim değeri sıfırdan büyükse kısa işlemi tersine çevirir (Trade nesnesinin Buy() yöntemi).

Uygulama

//+------------------------------------------------------------------+
//| ısa pozisyonu ters çevirme                                       |
//| INPUT:  price - fiyat,                                           |
//|         sl    - stop loss,                                       |
//|         tp    - take profit.                                     |
//| OUTPUT: işlem gerçekleşmişse - true, aksi durumda - false.       |
//| REMARK: yok.                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::ReverseShort(double price,double sl,double tp)
  {
   if(price==EMPTY_VALUEreturn(false);
//--- Ters işlem için lot değeri al
   double lot=LotReverse(sl);
//--- lotu denetle
   if(lot==0.0) return(false);
//---
   return(m_trade.Buy(lot,price,sl,tp));
  }