- Init
- Magic
- InitSignal
- InitTrailing
- InitMoney
- InitTrade
- Deinit
- OnTickProcess
- OnTradeProcess
- OnTimerProcess
- OnChartEventProcess
- OnBookEventProcess
- MaxOrders
- Signal
- ValidationSettings
- InitIndicators
- OnTick
- OnTrade
- OnTimer
- OnChartEvent
- OnBookEvent
- InitParameters
- DeinitTrade
- DeinitSignal
- DeinitTrailing
- DeinitMoney
- DeinitIndicators
- Refresh
- Processing
- SelectPosition
- CheckOpen
- CheckOpenLong
- CheckOpenShort
- OpenLong
- OpenShort
- CheckReverse
- CheckReverseLong
- CheckReverseShort
- ReverseLong
- ReverseShort
- CheckClose
- CheckCloseLong
- CheckCloseShort
- CloseAll
- Close
- CloseLong
- CloseShort
- CheckTrailingStop
- CheckTrailingStopLong
- CheckTrailingStopShort
- TrailingStopLong
- TrailingStopShort
- CheckTrailingOrderLong
- CheckTrailingOrderShort
- TrailingOrderLong
- TrailingOrderShort
- CheckDeleteOrderLong
- CheckDeleteOrderShort
- DeleteOrders
- DeleteOrder
- DeleteOrderLong
- DeleteOrderShort
- LotOpenLong
- LotOpenShort
- LotReverse
- PrepareHistoryDate
- HistoryPoint
- CheckTradeState
- WaitEvent
- NoWaitEvent
- TradeEventPositionStopTake
- TradeEventOrderTriggered
- TradeEventPositionOpened
- TradeEventPositionVolumeChanged
- TradeEventPositionModified
- TradeEventPositionClosed
- TradeEventOrderPlaced
- TradeEventOrderModified
- TradeEventOrderDeleted
- TradeEventNotIdentified
- TimeframeAdd
- TimeframesFlags
CheckCloseLong
Uzun pozisyon kapama koşullarını denetler.
|
virtual bool CheckCloseLong()
Dönüş değeri
İşlem uygulanmışsa 'true', aksi durumda 'false'.
Not
Uzun pozisyonu kapamak için gerekli koşulları denetler (sinyal nesnesinin CheckCloseLong() yöntemi) ve koşullar sağlanıyorsa açık pozisyonu siler (CloseLong(...) yöntemi).
Uygulama
|
//+------------------------------------------------------------------+