//+------------------------------------------------------------------+

//| Uzun pozisyonu kapama veya limit/stop emrini silme için denetle |

//| INPUT: yok. |

//| OUTPUT: işlem gerçekleşmişse - true, aksi durumda - false. |

//| REMARK: yok. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CheckCloseLong()

{

double price=EMPTY_VALUE;

//--- uzun pozisyon kapama koşullarını denetle

if(m_signal.CheckCloseLong(price))

return(CloseLong(price));

//--- işlemsiz dönüş yap

return(false);

}