CheckCloseLong

Uzun pozisyon kapama koşullarını denetler.

virtual bool  CheckCloseLong()

Dönüş değeri

İşlem uygulanmışsa 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Uzun pozisyonu kapamak için gerekli koşulları denetler (sinyal nesnesinin CheckCloseLong() yöntemi) ve koşullar sağlanıyorsa açık pozisyonu siler (CloseLong(...) yöntemi).

Uygulama

//+------------------------------------------------------------------+
//| Uzun pozisyonu kapama veya limit/stop emrini silme için denetle  |
//| INPUT:  yok.                                                     |
//| OUTPUT: işlem gerçekleşmişse - true, aksi durumda - false.       |
//| REMARK: yok.                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckCloseLong()
  {
   double price=EMPTY_VALUE;
//--- uzun pozisyon kapama koşullarını denetle
   if(m_signal.CheckCloseLong(price))
      return(CloseLong(price));
//--- işlemsiz dönüş yap
   return(false);
  }