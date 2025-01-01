DokümantasyonBölümler
WaitEvent

Olay bekleme bayrağını ayarlar.

void  WaitEvent(
   ENUM_TRADE_EVENTS    event         // bayrak
   )

Parametreler

event

[in]  Ayarlanacak olay bayrağı (ENUM_TRADE_EVENTS sayımının değerlerinden biri).

Dönüş değeri

Yok.

Olay Bayrakları

//--- beklenen olayların bayrakları
enum ENUM_TRADE_EVENTS
  {
   TRADE_EVENT_NO_EVENT              =0,         // beklenen olay yok
   TRADE_EVENT_POSITION_OPEN         =0x1,       // "pozisyon açılışı" olayının bekleme bayrağı
   TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_CHANGE=0x2,       // "pozisyon değişimi" olayının bekleme bayrağı
   TRADE_EVENT_POSITION_MODIFY       =0x4,       // "stop emrinin değişimi" olayının bekleme bayrağı event
   TRADE_EVENT_POSITION_CLOSE        =0x8,       // "pozisyon kapanışı" olayının bekleme bayrağı
   TRADE_EVENT_POSITION_STOP_TAKE    =0x10,      // "pozisyonun stop emrinin tetiklenmesi" olayının bekleme bayrağı
   TRADE_EVENT_ORDER_PLACE           =0x20,      // "bekleyen emir yerleştirme" olayının bekleme bayrağı
   TRADE_EVENT_ORDER_MODIFY          =0x40,      // "bekleyen emrin değiştirilmesi" olayının bekleme bayrağı
   TRADE_EVENT_ORDER_DELETE          =0x80,      // "bekleyen emrin silinmesi" olayının bekleme bayrağı
   TRADE_EVENT_ORDER_TRIGGER         =0x100      // "bekleen emrin tetiklenmesi" olayının bekleme bayrağı
  };