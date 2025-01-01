//--- beklenen olayların bayrakları

enum ENUM_TRADE_EVENTS

{

TRADE_EVENT_NO_EVENT =0, // beklenen olay yok

TRADE_EVENT_POSITION_OPEN =0x1, // "pozisyon açılışı" olayının bekleme bayrağı

TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_CHANGE=0x2, // "pozisyon değişimi" olayının bekleme bayrağı

TRADE_EVENT_POSITION_MODIFY =0x4, // "stop emrinin değişimi" olayının bekleme bayrağı event

TRADE_EVENT_POSITION_CLOSE =0x8, // "pozisyon kapanışı" olayının bekleme bayrağı

TRADE_EVENT_POSITION_STOP_TAKE =0x10, // "pozisyonun stop emrinin tetiklenmesi" olayının bekleme bayrağı

TRADE_EVENT_ORDER_PLACE =0x20, // "bekleyen emir yerleştirme" olayının bekleme bayrağı

TRADE_EVENT_ORDER_MODIFY =0x40, // "bekleyen emrin değiştirilmesi" olayının bekleme bayrağı

TRADE_EVENT_ORDER_DELETE =0x80, // "bekleyen emrin silinmesi" olayının bekleme bayrağı

TRADE_EVENT_ORDER_TRIGGER =0x100 // "bekleen emrin tetiklenmesi" olayının bekleme bayrağı

};