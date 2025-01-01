DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertOpenLong 

OpenLong

Bir uzun pozisyon açar

virtual bool  OpenLong(
   double    price,    // fiyat
   double    sl,       // Stop Loss
   double    tp        // Take Profit
   )

Parametreler

price

[in]  Fiyat.

sl

[in] Stop Loss (zararı durdur) fiyatı.

tp

[in] Take Profit (kar al) fiyatı.

Dönüş değeri

İşlem uygulanmışsa 'true', aksi durumda 'false'.

Not

İşlem hacmi değerini alır (LotOpenLong(...) yöntemi) ve hacim sıfırdan büyükse bir uzun pozisyon açar (Trade nesnesinin Buy() yöntemi).

Uygulama

//+------------------------------------------------------------------+
//| Uzun pozisyon açılışı veya limit/stop emrinin değişimi        |
//| INPUT:  price - fiyat,                                           |
//|         sl    - stop loss,                                       |
//|         tp    - take profit.                                     |
//| OUTPUT: işlem gerçekleşmişse - true, aksi durumda - false.       |
//| REMARK: yok.                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::OpenLong(double price,double sl,double tp)
  {
   if(price==EMPTY_VALUEreturn(false);
//--- açılış için hacim al
   double lot=LotOpenLong(price,sl);
//--- açılış hacmini denetle
   if(lot==0.0) return(false);
//---
   return(m_trade.Buy(lot,price,sl,tp));
  }