OnTimerProcess

OnTimer olayını işlemek için bir bayrak ayarlar.

void  OnTimerProcess(
   bool     value        // bayrak
   )

Parametreler

value

[in] OnTimer olayının işlenmesi için gerekli bayrak.

Dönüş değeri

Yok.

Not

Bayrak değeri ('value' parametresi) 'true' ise OnTimer olayı işlenir, varsayılan olarak, bayrak 'false' değeriyle ayarlıdır.