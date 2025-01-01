DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertCheckOpen 

CheckOpen

Pozisyon açma koşullarını denetler.

virtual bool  CheckOpen()

Dönüş değeri

İşlem uygulanmışsa 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Uzun (CheckOpenLong()) ve kısa (CheckOpenShort()) pozisyon açma koşullarını denetler.

Uygulama

//+------------------------------------------------------------------+
//| Pozisyon açma veya limit/stop emri ayarlama için denetle         |
//| INPUT:  yok.                                                     |
//| OUTPUT: işlem gerçekleşmişse - true, aksi durumda - false.       |
//| REMARK: yok.                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckOpen()
  {
   if(CheckOpenLong())  return(true);
   if(CheckOpenShort()) return(true);
//--- işlemsiz dönüş yap
   return(false);
  }