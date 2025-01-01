//+------------------------------------------------------------------+

//| Pozisyon açma veya limit/stop emri ayarlama için denetle |

//| INPUT: yok. |

//| OUTPUT: işlem gerçekleşmişse - true, aksi durumda - false. |

//| REMARK: yok. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CheckOpen()

{

if(CheckOpenLong()) return(true);

if(CheckOpenShort()) return(true);

//--- işlemsiz dönüş yap

return(false);

}