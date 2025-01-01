DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandard KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertBaseTrendType 

TrendType

Trend tipini ayarlar

void  TrendType(
   M_TYPE_TREND    value         // yeni değer
   )

Parametreler

value

[in]  Trend tipi için yeni değer.

Dönüş değeri

Yok.