TrendType

Trend tipini ayarlar

void TrendType(
   M_TYPE_TREND value  // yeni değer
)

Parametreler

value
[in]  Trend tipi için yeni değer.

Dönüş değeri

Yok.