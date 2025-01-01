DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertBaseSymbol 

Symbol

Sembolü ayarlar.

bool  Symbol(
   string    name     // sembol
   )

Parametreler

name

[in]  Sembol.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Nesne, başlatma sırasında tanımlanan zaman-diliminden farklı bir zaman-dilimi kullanıyorsa, çalışılan sembolün ayarlanması gereklidir.