Symbol

Sembolü ayarlar.

bool Symbol(
   string  name      // sembol
   )

Parametreler

name
[in]  Sembol.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Nesne, başlatma sırasında tanımlanan zaman-diliminden farklı bir zaman-dilimi kullanıyorsa, çalışılan sembolün ayarlanması gereklidir.