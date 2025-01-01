DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertCheckOpenShort 

CheckOpenShort

Kısa pozisyon açma koşullarını denetler.

virtual bool  CheckOpenShort()

Dönüş değeri

İşlem uygulanmışsa 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Kısa pozisyonu açmak için gerekli koşulları denetler (sinyal nesnesinin CheckOpenShort() yöntemi) ve koşullar sağlanıyorsa pozisyon açar (OpenShort() yöntemi).

Uygulama

//+------------------------------------------------------------------+
//| Kısa pozisyon açmak veya limit/stop emiri ayarlamak için denetle |
//| INPUT:  yok.                                                     |
//| OUTPUT: işlem gerçekleşmişse - true, aksi durumda - false.       |
//| REMARK: yok.                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckOpenShort()
  {
   double   price=EMPTY_VALUE;
   double   sl=0.0;
   double   tp=0.0;
   datetime expiration=TimeCurrent();
//--- kısa pozisyom açma koşullarını denetle
   if(m_signal.CheckOpenShort(price,sl,tp,expiration))
     {
      if(!m_trade.SetOrderExpiration(expiration))
        {
         m_expiration=expiration;
        }
      return(OpenShort(price,sl,tp));
     }
//--- işlemsiz dönüş yap
   return(false);
  }