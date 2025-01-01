- InitPhase
UsedSeries
Kullanılan zaman-serilerinin bit-maskesini alır
|
int UsedSeries()
Dönüş değeri
Kullanılan zaman serilerinin bit-maskesi şeklinde listesi.
Not
Bit ayarlanmışsa karşılık gelen zaman-serileri kullanılır, ayarlanmamışsa kullanılmaz.
Bitlerin zaman-serisi karşılıkları:
bit 0 - Open (açılış fiyatı) serisi,
bit 1 - High (yüksek fiyat) serisi,
bit 2 - Low (düşük fiyat) serisi,
bit 3 - Close (kapanış fiyatı) serisi,
bit 4 - Spread (alış-satış farkı) serisi,
bit 5 - Time (zaman) serisi,
bit 6 - TickVolume (tik hacmi) serisi,
bit 7 - RealVolume (işlem hacmi) serisi.