UsedSeries

Kullanılan zaman-serilerinin bit-maskesini alır

int UsedSeries()

Dönüş değeri

Kullanılan zaman serilerinin bit-maskesi şeklinde listesi.

Not

Bit ayarlanmışsa karşılık gelen zaman-serileri kullanılır, ayarlanmamışsa kullanılmaz.

Bitlerin zaman-serisi karşılıkları:

bit 0 - Open (açılış fiyatı) serisi,

bit 1 - High (yüksek fiyat) serisi,

bit 2 - Low (düşük fiyat) serisi,

bit 3 - Close (kapanış fiyatı) serisi,

bit 4 - Spread (alış-satış farkı) serisi,

bit 5 - Time (zaman) serisi,

bit 6 - TickVolume (tik hacmi) serisi,

bit 7 - RealVolume (işlem hacmi) serisi.