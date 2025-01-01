DokümantasyonBölümler
DeleteOrders

Tüm emirleri siler.

virtual bool  DeleteOrders()

Dönüş değeri

İşlem uygulanmışsa 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Tüm emirleri siler (tüm emirler için DeleteOrder() yöntemi).

Uygulama

//+------------------------------------------------------------------+
//| tüm limit/stop emirlerini sil                                    |
//| INPUT:  yok.                                                     |
//| OUTPUT: işlem başarılıysa - true, değilse - false.               |
//| REMARK: yok.                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::DeleteOrders()
  {
   bool result=false;
   int  total=OrdersTotal();
//---
   for(int i=total-1;i>=0;i--)
     {
      if(m_order.Select(OrderGetTicket(i)))
        {
         if(m_order.Symbol()!=m_symbol.Name()) continue;
         result|=DeleteOrder();
        }
     }
//---
   return(result);
  }