DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertMagic 

Magic

Uzman Danışmanın tanımlayıcısını ayarlar.

void  Magic(
   ulong  value     // yeni değer
   )

Parametreler

value

[in]  Uzman Danışmanın tanımlayıcısının yeni değeri.

Dönüş değeri

Yok.

Not

Uzman danışmanın tanımlayıcısını değiştirdiğinizde tüm yardımcı nesneler (sınıflar) de aynı tanımlayıcıyı kullanır.

Uygulama

//+------------------------------------------------------------------+
//| Nesne ve onun tüm bağımlı nesneleri için tanıtıcı değer ayarla   |
//| INPUT:  value - tanıtıcının yeni değeri.                         |
//| OUTPUT: yok.                                                     |
//| REMARK: yok.                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void CExpert::Magic(ulong value)
  {
   if(m_trade!=NULL)    m_trade.SetExpertMagicNumber(value);
   if(m_signal!=NULL)   m_signal.Magic(value);
   if(m_money!=NULL)    m_money.Magic(value);
   if(m_trailing!=NULL) m_trailing.Magic(value);
//---
   CExpertBase::Magic(value);
  }