//+------------------------------------------------------------------+

//| Pozisyon kapanması ve limit/stop emirlerinin silinmesini denetle |

//| INPUT: yok. |

//| OUTPUT: işlem gerçekleşmişse - true, aksi durumda - false. |

//| REMARK: yok. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CheckClose()

{

double lot;

//--- pozisyon, çağrıdan önce seçilmeli

if((lot=m_money.CheckClose(GetPointer(m_position)))!=0.0)

return(CloseAll(lot));

//--- pozisyon tipini kontrol et

if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY)

{

//--- uzun pozisyon kapama / bekleyen alış emirlerini silme koşullarını denetle

if(CheckCloseLong())

{

DeleteOrders();

return(true);

}

}

else

{

//--- kısa pozisyon kapama / bekleyen satış emirlerini silme koşullarını denetle

if(CheckCloseShort())

{

DeleteOrders();

return(true);

}

}

//--- işlemsiz dönüş yap

return(false);

}