MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertInitTrade 

InitTrade

Alım-satım nesnesini başlatır.

virtual bool  InitTrade(
   ulong            magic,       // uzman tanıtıcı değeri
   CExpertTrade*    trade=NULL   // işaretçi
   )

Parametreler

magic

[in]  Uzman danışmanın tanıtıcı değeri (alım satı isteklerinde kullanılır).

trade

[in]  CExpertTrade nesnesinin işaretçisi.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.