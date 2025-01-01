//+------------------------------------------------------------------+

//| Kısa pozisyon kapama |

//| INPUT: price - kapama fiyatı. |

//| OUTPUT: işlem başarılıysa - true, değilse - false. |

//| REMARK: yok. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CloseShort(double price)

{

if(price==EMPTY_VALUE) return(false);

//---

return(m_trade.Buy(m_position.Volume(),price,0,0));

}