CExpertCloseShort 

CloseShort

Kısa pozisyonu kapatır.

virtual bool  CloseShort(
   double    price    // fiyat
   )

Parametreler

price

[in]  Fiyat.

Dönüş değeri

İşlem uygulanmışsa 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Kısa pozisyonu kapar (CTrade sınıf nesnesinin Buy(...) yöntemi).

Uygulama

//+------------------------------------------------------------------+
//| Kısa pozisyon kapama                                             |
//| INPUT:  price - kapama fiyatı.                                   |
//| OUTPUT: işlem başarılıysa - true, değilse - false.               |
//| REMARK: yok.                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CloseShort(double price)
  {
   if(price==EMPTY_VALUEreturn(false);
//---
   return(m_trade.Buy(m_position.Volume(),price,0,0));
  }