Açık pozisyonu kapatır.

virtual bool  Close()

Dönüş değeri

İşlem uygulanmışsa 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Pozisyonu kapatır (CTrade sınıf nesnesinin PositionClose() yöntemi).

Uygulama

//+------------------------------------------------------------------+
//| Pozisyon kapama                                                  |
//| INPUT:  yok.                                                     |
//| OUTPUT: işlem gerçekleşmişse - true, aksi durumda - false.       |
//| REMARK: yok.                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::Close()
  {
   return(m_trade.PositionClose(m_symbol.Name()));
  }