High

High (yüksek fiyat) serisinin elemanını indis kullanarak alır.

double  High(
   int  ind      // indis
   )

Parametreler

ind
[in]  Elemanın indisi.

Dönüş değeri

Başarı durumunda High serisinin istenilen indis üzerindeki elemanına, aksi durumunda EMPTY_VALUE değerine dönüş yapar.

Not

EMPTY_VALUE değerine iki durumda dönüş yapılır:
Zaman-serisi kullanılmıyordur (karşılık gelen bit değeri ayarlı değildir).
Eleman indisi sınırların dışındadır.

Open
Low