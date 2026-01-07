탄칸의 공식 명칭은 "단기 경제 관찰 조사"입니다. 이는 일본은행이 통계법에 근거하여 실시하는 통계조사로서, 일본 전역의 기업 동향을 정확하게 파악하고 통화정책의 적절한 관리에 기여하는 것을 목적으로 합니다. 이는 전국 약 10,000개 기업을 대상으로 분기별로 시행됩니다.

탄칸은 기업 경영 조건, 경제 환경, 매출, 수익 및 자본 지출과 같은 비즈니스 계획의 실제 및 예측 가치를 포함하여 회사 활동 전반에 걸쳐 항목을 조사합니다.

BoJ 탄칸 대형 제조업 전망은 다음 분기의 경제 성장 속도와 기업 환경에 대한 산업 기업들의 전망을 반영합니다. 이 계산은 업계 대표들을 대상으로 한 설문 조사에 근거한 것입니다. 질문은 제품 가격의 변화뿐만 아니라 사업 환경, 공급 및 수요, 재고, 생산량, 고용, 재무 상태, 이익, 세금 및 신용 조건도 포함합니다.

일본 국립 단기 경제 조사 은행(탄칸)이 발표한 지수는 대기업의 경영 상태를 결정하는 일본 경제의 중요한 지표로 제조업의 영향이 큽니다.

0보다 크면 개선, 0보다 작으면 저하를 나타냅니다. A number above 0 indicates an improvement, while a number below 0 indicates a deterioration.

마지막 값: