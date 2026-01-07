일본은행(BOJ) 탄칸 대형 제조업 전망 (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Manufacturing Outlook)
탄칸의 공식 명칭은 "단기 경제 관찰 조사"입니다. 이는 일본은행이 통계법에 근거하여 실시하는 통계조사로서, 일본 전역의 기업 동향을 정확하게 파악하고 통화정책의 적절한 관리에 기여하는 것을 목적으로 합니다. 이는 전국 약 10,000개 기업을 대상으로 분기별로 시행됩니다.
탄칸은 기업 경영 조건, 경제 환경, 매출, 수익 및 자본 지출과 같은 비즈니스 계획의 실제 및 예측 가치를 포함하여 회사 활동 전반에 걸쳐 항목을 조사합니다.
BoJ 탄칸 대형 제조업 전망은 다음 분기의 경제 성장 속도와 기업 환경에 대한 산업 기업들의 전망을 반영합니다. 이 계산은 업계 대표들을 대상으로 한 설문 조사에 근거한 것입니다. 질문은 제품 가격의 변화뿐만 아니라 사업 환경, 공급 및 수요, 재고, 생산량, 고용, 재무 상태, 이익, 세금 및 신용 조건도 포함합니다.
일본 국립 단기 경제 조사 은행(탄칸)이 발표한 지수는 대기업의 경영 상태를 결정하는 일본 경제의 중요한 지표로 제조업의 영향이 큽니다.
0보다 크면 개선, 0보다 작으면 저하를 나타냅니다. A number above 0 indicates an improvement, while a number below 0 indicates a deterioration.
"일본은행(BOJ) 탄칸 대형 제조업 전망 (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Manufacturing Outlook)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
