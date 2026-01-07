캘린더섹션

경제 달력

국가

일본 소비자 물가 지수(CPI) 제외 음식과 에너지 y/y (Japan Consumer Price Index (CPI) excl. Food and Energy y/y)

국가:
일본
JPY, 일본 엔화
소스:
통계국 (Statistics Bureau)
분야:
가격
중간 3.0% 3.1%
3.1%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
3.0%
3.0%
다음 발표 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

음식 & 에너지를 제외한 CPI y/y는 일본 가구가 구입한 상품 및 서비스의 가격 변동을 반영합니다. 지수는 소비자 관점에서 해당 달의 가격 변동을 전월과 비교하여 추정합니다. 이 계산에는 가계 지출을 특징짓는 상품과 서비스가 포함되지만 세금 또는 사회 보험료는 포함되지 않습니다. 식량과 에너지 가격은 높은 변동성 때문에 지수에서 제외되었습니다.

이 지수는 그 나라의 인플레이션과 경제 발전을 측정하는 데 사용됩니다.

기대 이상의 성장은 일본 엔화에 플러스로 보여집니다. CPI는 전국 가구가 구매한 재화 및 용역의 가격을 포함한 물가 변동을 시계열 방식으로 측정한 것입니다. 즉, 가계의 소비 구조는 고정값으로 고정되며, 이 지표는 물가 변동과 관련된 고정 소비 지출의 변화를 반영합니다.

지수 계산에 사용된 각 항목의 가중치는 총무성 조사 결과에 기초합니다. 품목가격은 통계청이 실시한 소매가격조사에 의해 조사된 소매가격입니다. 그 결과는 다양한 경제 조치와 연금 개정의 기초로 사용됩니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"일본 소비자 물가 지수(CPI) 제외 음식과 에너지 y/y (Japan Consumer Price Index (CPI) excl. Food and Energy y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
3.0%
3.1%
3.1%
10월 2025
3.1%
2.8%
3.0%
9월 2025
3.0%
3.3%
3.3%
8월 2025
3.3%
3.5%
3.4%
7월 2025
3.4%
3.6%
3.4%
6월 2025
3.4%
3.4%
3.3%
5월 2025
3.3%
3.3%
3.0%
4월 2025
3.0%
3.3%
2.9%
3월 2025
2.9%
3.0%
2.6%
2월 2025
2.6%
2.6%
2.5%
1월 2025
2.5%
2.5%
2.4%
12월 2024
2.4%
2.6%
2.4%
11월 2024
2.4%
2.2%
2.3%
10월 2024
2.3%
1.9%
2.1%
9월 2024
2.1%
1.8%
2.0%
8월 2024
2.0%
1.6%
1.9%
7월 2024
1.9%
2.2%
2.2%
6월 2024
2.2%
1.9%
2.1%
5월 2024
2.1%
2.2%
2.4%
4월 2024
2.4%
2.7%
2.9%
3월 2024
2.9%
2.9%
3.2%
2월 2024
3.2%
3.4%
3.5%
1월 2024
3.5%
3.5%
3.7%
12월 2023
3.7%
3.5%
3.8%
11월 2023
3.8%
4.0%
4.0%
10월 2023
4.0%
4.1%
4.2%
9월 2023
4.2%
3.8%
4.3%
8월 2023
4.3%
3.8%
4.3%
7월 2023
4.3%
4.4%
4.2%
6월 2023
4.2%
4.9%
4.3%
5월 2023
4.3%
4.4%
4.1%
4월 2023
4.1%
3.4%
3.8%
3월 2023
3.8%
3.4%
3.5%
2월 2023
3.5%
3.4%
3.2%
1월 2023
3.2%
3.2%
3.0%
12월 2022
3.0%
2.9%
2.8%
11월 2022
2.8%
2.7%
2.5%
10월 2022
2.5%
1.9%
1.8%
9월 2022
1.8%
2.0%
1.6%
8월 2022
1.6%
1.7%
1.2%
7월 2022
1.2%
0.6%
1.0%
6월 2022
1.0%
-0.1%
0.8%
5월 2022
0.8%
0.4%
0.8%
4월 2022
0.8%
-0.9%
-0.7%
3월 2022
-0.7%
-1.1%
-1.0%
2월 2022
-1.0%
-0.9%
-1.1%
1월 2022
-1.1%
-0.7%
-0.7%
12월 2021
-0.7%
-0.7%
-0.6%
11월 2021
-0.6%
-0.6%
-0.7%
10월 2021
-0.7%
-0.6%
-0.5%
12345
리포트 보내기

웹 사이트의 경제 일정 위젯

경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.

달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

다운로드
MQL5 Algo Trading Community
위젯 유형
언어
컬러 테마
날짜 형식
크기
×
디스플레이 정보
기본 일정 기간
임베드 코드