일본 소비자 물가 지수(CPI) 제외 음식과 에너지 y/y (Japan Consumer Price Index (CPI) excl. Food and Energy y/y)
|중간
|3.0%
|3.1%
|
3.1%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|3.0%
|
3.0%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
음식 & 에너지를 제외한 CPI y/y는 일본 가구가 구입한 상품 및 서비스의 가격 변동을 반영합니다. 지수는 소비자 관점에서 해당 달의 가격 변동을 전월과 비교하여 추정합니다. 이 계산에는 가계 지출을 특징짓는 상품과 서비스가 포함되지만 세금 또는 사회 보험료는 포함되지 않습니다. 식량과 에너지 가격은 높은 변동성 때문에 지수에서 제외되었습니다.
이 지수는 그 나라의 인플레이션과 경제 발전을 측정하는 데 사용됩니다.
기대 이상의 성장은 일본 엔화에 플러스로 보여집니다. CPI는 전국 가구가 구매한 재화 및 용역의 가격을 포함한 물가 변동을 시계열 방식으로 측정한 것입니다. 즉, 가계의 소비 구조는 고정값으로 고정되며, 이 지표는 물가 변동과 관련된 고정 소비 지출의 변화를 반영합니다.
지수 계산에 사용된 각 항목의 가중치는 총무성 조사 결과에 기초합니다. 품목가격은 통계청이 실시한 소매가격조사에 의해 조사된 소매가격입니다. 그 결과는 다양한 경제 조치와 연금 개정의 기초로 사용됩니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"일본 소비자 물가 지수(CPI) 제외 음식과 에너지 y/y (Japan Consumer Price Index (CPI) excl. Food and Energy y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용