음식 & 에너지를 제외한 CPI y/y는 일본 가구가 구입한 상품 및 서비스의 가격 변동을 반영합니다. 지수는 소비자 관점에서 해당 달의 가격 변동을 전월과 비교하여 추정합니다. 이 계산에는 가계 지출을 특징짓는 상품과 서비스가 포함되지만 세금 또는 사회 보험료는 포함되지 않습니다. 식량과 에너지 가격은 높은 변동성 때문에 지수에서 제외되었습니다.

이 지수는 그 나라의 인플레이션과 경제 발전을 측정하는 데 사용됩니다.

기대 이상의 성장은 일본 엔화에 플러스로 보여집니다. CPI는 전국 가구가 구매한 재화 및 용역의 가격을 포함한 물가 변동을 시계열 방식으로 측정한 것입니다. 즉, 가계의 소비 구조는 고정값으로 고정되며, 이 지표는 물가 변동과 관련된 고정 소비 지출의 변화를 반영합니다.

지수 계산에 사용된 각 항목의 가중치는 총무성 조사 결과에 기초합니다. 품목가격은 통계청이 실시한 소매가격조사에 의해 조사된 소매가격입니다. 그 결과는 다양한 경제 조치와 연금 개정의 기초로 사용됩니다.

