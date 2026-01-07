일본 건설 주문 y/y 표시기는 보고된 달에 수령된 주문의 수가 1년 전 같은 달에 비해 변화했음을 나타냅니다. 건설사 설문조사를 토대로 통계가 수집됩니다. 빠른 보고서와 빅 50 컨스트럭터 보고서는 보고된 달의 마지막 영업일에 발표됩니다. 전체 보고서는 다음 달 10일경에 발행됩니다.

이 지표는 공공부문에서 받은 주문과 민간부문에서 받은 주문을 별도로 측정합니다. 첫 번째 집단은 인구의 복지를 반영하고 두 번째 집단은 정부가 현재 경제 상황을 어떻게 평가하는지를 보여줍니다.

건설 수주는 기타 생산 활동(예: 건설 자재의 생산) 및 건설 부문에서의 고용과 직결됩니다. 또한, 건설 수주가 증가하면 신규 주택 구매자에게 필요한 가구, 가전제품 등의 다른 제품에 대한 수요도 증가할 수 있습니다. 일반적으로, 주문 수의 증가는 그 나라의 경제 상황이 좋다는 것을 나타냅니다.

따라서 건설 수주액 수치가 높아지면 일본 엔화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: