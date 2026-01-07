일본 건설 오더 y/y (Japan Construction Orders y/y)
|낮음
|9.5%
|10.6%
|
-10.1%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|39.7%
|
9.5%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
일본 건설 주문 y/y 표시기는 보고된 달에 수령된 주문의 수가 1년 전 같은 달에 비해 변화했음을 나타냅니다. 건설사 설문조사를 토대로 통계가 수집됩니다. 빠른 보고서와 빅 50 컨스트럭터 보고서는 보고된 달의 마지막 영업일에 발표됩니다. 전체 보고서는 다음 달 10일경에 발행됩니다.
이 지표는 공공부문에서 받은 주문과 민간부문에서 받은 주문을 별도로 측정합니다. 첫 번째 집단은 인구의 복지를 반영하고 두 번째 집단은 정부가 현재 경제 상황을 어떻게 평가하는지를 보여줍니다.
건설 수주는 기타 생산 활동(예: 건설 자재의 생산) 및 건설 부문에서의 고용과 직결됩니다. 또한, 건설 수주가 증가하면 신규 주택 구매자에게 필요한 가구, 가전제품 등의 다른 제품에 대한 수요도 증가할 수 있습니다. 일반적으로, 주문 수의 증가는 그 나라의 경제 상황이 좋다는 것을 나타냅니다.
따라서 건설 수주액 수치가 높아지면 일본 엔화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"일본 건설 오더 y/y (Japan Construction Orders y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용