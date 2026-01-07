캘린더섹션

경제 달력

국가

일본 건설 오더 y/y (Japan Construction Orders y/y)

국가:
일본
JPY, 일본 엔화
소스:
국토교통부 (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism)
분야:
비즈니스
낮음 9.5% 10.6%
-10.1%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
39.7%
9.5%
다음 발표 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

일본 건설 주문 y/y 표시기는 보고된 달에 수령된 주문의 수가 1년 전 같은 달에 비해 변화했음을 나타냅니다. 건설사 설문조사를 토대로 통계가 수집됩니다. 빠른 보고서와 빅 50 컨스트럭터 보고서는 보고된 달의 마지막 영업일에 발표됩니다. 전체 보고서는 다음 달 10일경에 발행됩니다.

이 지표는 공공부문에서 받은 주문과 민간부문에서 받은 주문을 별도로 측정합니다. 첫 번째 집단은 인구의 복지를 반영하고 두 번째 집단은 정부가 현재 경제 상황을 어떻게 평가하는지를 보여줍니다.

건설 수주는 기타 생산 활동(예: 건설 자재의 생산) 및 건설 부문에서의 고용과 직결됩니다. 또한, 건설 수주가 증가하면 신규 주택 구매자에게 필요한 가구, 가전제품 등의 다른 제품에 대한 수요도 증가할 수 있습니다. 일반적으로, 주문 수의 증가는 그 나라의 경제 상황이 좋다는 것을 나타냅니다.

따라서 건설 수주액 수치가 높아지면 일본 엔화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"일본 건설 오더 y/y (Japan Construction Orders y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
9.5%
10.6%
-10.1%
10월 2025
-10.1%
-14.0%
34.7%
9월 2025
34.7%
47.5%
38.9%
8월 2025
38.9%
2.3%
-19.0%
7월 2025
-19.0%
8.5%
22.5%
6월 2025
22.5%
28.8%
14.0%
5월 2025
14.0%
13.8%
52.7%
4월 2025
52.7%
12.3%
3.5%
3월 2025
3.5%
-14.4%
-3.3%
2월 2025
-3.3%
38.0%
12.2%
1월 2025
12.2%
11.3%
8.1%
12월 2024
8.1%
25.0%
-10.2%
11월 2024
-10.2%
29.3%
44.6%
10월 2024
44.6%
3.8%
-21.3%
9월 2024
-21.3%
16.2%
8.7%
8월 2024
8.7%
41.1%
62.8%
7월 2024
62.8%
1.8%
-19.7%
6월 2024
-19.7%
8.2%
2.1%
5월 2024
2.1%
6.2%
26.4%
4월 2024
26.4%
5.3%
31.4%
3월 2024
31.4%
5.3%
-11.0%
2월 2024
-11.0%
6.2%
9.1%
1월 2024
9.1%
5.8%
0.4%
12월 2023
0.4%
17.5%
33.6%
11월 2023
33.6%
0.3%
4.2%
10월 2023
4.2%
1.8%
-3.0%
9월 2023
-3.0%
2.6%
-4.3%
8월 2023
-4.3%
2.4%
8.7%
7월 2023
8.7%
2.1%
8.6%
6월 2023
8.6%
7.6%
4.2%
5월 2023
4.2%
7.0%
16.2%
4월 2023
16.2%
3.7%
-4.1%
3월 2023
-4.1%
11.1%
22.3%
2월 2023
22.3%
9.8%
-14.0%
1월 2023
-14.0%
6.8%
8.5%
12월 2022
8.5%
14.4%
-9.7%
11월 2022
-9.7%
18.1%
7.9%
10월 2022
7.9%
8.9%
36.6%
9월 2022
36.6%
0.5%
17.9%
8월 2022
17.9%
5.7%
2.8%
7월 2022
2.8%
8.7%
15.5%
6월 2022
15.5%
4.2%
19.5%
5월 2022
30.5%
4.9%
30.5%
4월 2022
30.5%
5.0%
-21.2%
3월 2022
-21.2%
8.7%
-2.3%
2월 2022
-2.3%
5.1%
11.0%
1월 2022
11.0%
9.8%
4.8%
12월 2021
4.8%
10.1%
11.6%
11월 2021
11.6%
4.9%
2.1%
10월 2021
2.1%
6.7%
27.3%
12345
리포트 보내기

웹 사이트의 경제 일정 위젯

경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.

달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

다운로드
MQL5 Algo Trading Community
위젯 유형
언어
컬러 테마
날짜 형식
크기
×
디스플레이 정보
기본 일정 기간
임베드 코드