CPI y/y는 일본의 가구가 구매한 재화 및 용역의 가격 변동을 반영합니다. 이 지수는 해당 달의 소비자 관점에서 전년도 같은 달에 비해 물가 변동을 추정합니다. 계산에는 가계 지출을 특징짓는 상품과 서비스가 포함되지만 세금과 사회 납부는 포함되지 않습니다.그 지수는 그 나라의 인플레이션을 측정하는 데 사용됩니다.

일반적으로 CPI는 구매 경향과 인플레이션의 변화를 측정하는 중요한 방법입니다. 통화에 대한 영향은 두 가지 방향으로 갈 수 있습니다: 일반적으로 CPI의 상승은 금리의 상승과 현지 통화의 상승을 가져올 수 있습니다. 그러나 불황기에는 CPI의 상승이 더 심각한 경기 침체와 자국 통화의 하락으로 이어질 수 있습니다.

지수 계산에 사용된 각 항목의 가중치는 총무성 조사 결과에 기초합니다. 품목의 가격은 총무성이 실시한 소매 가격 통계 조사에서 조사한 소매 가격을 기준으로 합니다.

가계 소비 구조는 고정되어 있고, 지표는 물가 변동과 관련된 고정 소비 지출의 변화를 보여줍니다. 기대 이상의 성장은 일본 엔화에 플러스로 보여집니다. 또한 그 결과는 연금에 대한 다양한 경제적 조치와 개정의 기초로 사용됩니다.

마지막 값: