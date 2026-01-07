도쿄 소비자 물가 지수 y/y는 도쿄 지역의 가구가 구매한 상품과 서비스의 가격 변동을 측정합니다. 이 지수는 해당 달의 소비자 관점에서 전년도 같은 달에 비해 물가 변동을 추정합니다. 이 계산에는 가계 지출을 특징짓는 상품과 서비스가 포함되며, 세금과 사회 납부는 포함되지 않습니다.

도쿄 CPI는 국가 CPI에 앞서 발표되며, 국가의 인플레이션에 대한 예비 평가를 제공합니다.

통화에 대한 영향은 두 가지 방향으로 갈 수 있습니다: 일반적으로 CPI의 상승은 금리의 상승과 현지 통화의 상승을 가져올 수 있습니다. 그러나 불황기에는 CPI의 상승이 더 심각한 경기 침체와 자국 통화의 하락으로 이어질 수 있습니다.

이 지수는 총무성이 발표한 소매 가격 통계 조사에 기초하여 만들어졌습니다. 1946년 8월에 통계 수집이 시작되었으며, 이를 "도쿄 대도시 지구 소비자 물가 지수"와 같은 단일 지역 지수와 구별하기 위해 "국가 소비자 물가 지수"라고 부를 수 있습니다.

도쿄는 대도시이고 다른 지역에 비해 물가가 비싼 편입니다. 특히 다른 지역보다 임대료가 몇 배나 높아 소비행위가 억제되는 곳도 있습니다. 그러나 평균소득도 크기 때문에 무조건 좋지 않다고는 말할 수 없는 상태입니다.

지수값이 예측값을 초과하는 경우 엔화 시세에 긍정적인 영향을 미칩니다.

마지막 값: