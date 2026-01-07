소매 판매 m/m는 지난 달 상품 및 서비스의 총 소매 판매량을 전월에 비해 보여 줍니다. 이 지표는 휘발성이 매우 높으며 계절적으로 조정됩니다.

소매 판매는 일본 경제의 중요한 지표인 소비자 지출을 평가할 수 있는 국가의 인플레이션의 중요한 지표입니다. 자동차 판매의 큰 변동을 제외한 수치들은 소비 경향의 근본적인 패턴을 잘 보여주고 있기 때문에 주목할 만합니다.

최근 몇 년 동안, 일본 소매점들의 운영은 외국 계열의 인터넷 상점들로 인해 더 어려워졌습니다. 2010년 이후 스마트폰이 보급되면서 IT 기술이 없던 대중들도 인터넷 소매점을 이용하기 시작했습니다. 그러므로, 그 영향은 일본 소매업계에 영향을 미치고 있습니다.

지표의 성장은 일본 엔화 시세에 긍정적인 영향을 미칩니다.

