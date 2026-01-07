실업률은 전체 개인 근로자 중 실업자의 비율입니다. 실업자 중에는 현재 취업이 가능한 15세에서 74세 사이의 사람들이 포함되어 있으며 적극적으로 구직 활동을 하고 있지만 고용되지 않고 있는 사람들입니다.

실업률은 보고된 한 달 동안 적극적으로 구직활동을 한 실업자들의 전체 노동인구의 비율을 측정합니다. 일본 경제는 민간 소비보다 산업 부문에 더 의존하기 때문에, 이 데이터는 다른 나라의 고용 데이터보다 영향력이 적은 경향이 있습니다. 일본의 노동시장은 세계 노동시장의 저성장에도 불구하고 놀라울 정도로 낮은 실업률을 유지하고 있습니다. 최근 몇 년간의 실업률은 경기 침체기에 5%대에 있습니다.

청년층(15~24세) 실업률이 평균보다 높습니다. 최근 몇 년 동안 실업률은 개선되었지만, 정부의 정보 조작이 의심되고 있습니다.

지수 성장은 엔화 시세에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

