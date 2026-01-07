캘린더섹션

일본 산업생산 1개월 전망 m/m (Japan Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m)

국가:
일본
JPY, 일본 엔화
소스:
경제통상산업부 (Ministry of Economy, Trade and Industry)
분야:
비즈니스
낮음
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
다음 발표 실제 예측
이전
산업생산지수 m/m는 일본 제조업의 월별 생산량을 측정합니다. 비록 이 경제 부문이 국가 GDP의 일부에 기여하지만, 산업 생산은 요율과 소비자 수요에 민감합니다. 따라서, 산업 생산의 한 달 앞선 예측은 GDP의 미래 변화를 예측할 수 있습니다.

경제통상산업부는 정기적인 생산실태조사를 실시해 생산예측을 1~2개월 앞당겨 발표합니다. 이 예측은 산업, 광업 및 에너지를 포함한 일본의 모든 생산 부문에 대한 데이터를 포함합니다.

월간 생산 예측의 목적은 현재와 다음 달에 대한 계획 생산량 계산 기준을 마련하는 것입니다. 이 지표는 변화하는 기업 상황을 반영하고 가까운 미래에 경제가 어디로 움직일 것인지에 대한 아이디어를 제공할 수 있습니다.

생산이 경제 상태를 보여주기 때문에, 긍정적인 전망은 경제 전체와 일본 엔화 시세에 긍정적인 요소로 여겨집니다. 반대로, 부정적인 전망은 국가 경제 발전의 둔화를 의미할 수 있고 통화에도 악영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

"일본 산업생산 1개월 전망 m/m (Japan Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
12월 2025
N/D
11월 2025
N/D
1.9%
10월 2025
1.9%
4.1%
9월 2025
4.1%
2.8%
8월 2025
2.8%
1.8%
7월 2025
1.8%
0.3%
6월 2025
0.3%
9.0%
5월 2025
9.0%
1.3%
4월 2025
1.3%
0.6%
3월 2025
0.6%
5.0%
2월 2025
5.0%
1.0%
1월 2025
1.0%
2.1%
12월 2024
2.1%
-2.2%
11월 2024
-2.2%
8.3%
10월 2024
8.3%
2.0%
9월 2024
2.0%
2.2%
8월 2024
2.2%
6.5%
7월 2024
6.5%
-4.8%
6월 2024
-4.8%
6.9%
5월 2024
6.9%
4.1%
4월 2024
4.1%
4.9%
3월 2024
4.9%
4.8%
2월 2024
4.8%
-6.2%
1월 2024
-6.2%
6.0%
12월 2023
6.0%
-0.3%
11월 2023
-0.3%
3.9%
10월 2023
3.9%
5.8%
9월 2023
5.8%
2.6%
8월 2023
2.6%
-0.2%
7월 2023
-0.2%
5.6%
6월 2023
5.6%
1.9%
5월 2023
1.9%
4.1%
4월 2023
4.1%
2.3%
3월 2023
2.3%
8.0%
2월 2023
8.0%
0.0%
1월 2023
0.0%
2.8%
12월 2022
2.8%
3.3%
11월 2022
3.3%
-0.4%
10월 2022
-0.4%
2.9%
9월 2022
2.9%
5.5%
8월 2022
5.5%
3.8%
7월 2022
3.8%
12.0%
6월 2022
12.0%
4.8%
5월 2022
4.8%
5.8%
4월 2022
5.8%
3.6%
3월 2022
3.6%
5.7%
2월 2022
5.7%
5.2%
1월 2022
5.2%
1.6%
12월 2021
1.6%
9.0%
11월 2021
9.0%
6.4%
123
