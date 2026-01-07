산업생산지수 m/m는 일본 제조업의 월별 생산량을 측정합니다. 비록 이 경제 부문이 국가 GDP의 일부에 기여하지만, 산업 생산은 요율과 소비자 수요에 민감합니다. 따라서, 산업 생산의 한 달 앞선 예측은 GDP의 미래 변화를 예측할 수 있습니다.

경제통상산업부는 정기적인 생산실태조사를 실시해 생산예측을 1~2개월 앞당겨 발표합니다. 이 예측은 산업, 광업 및 에너지를 포함한 일본의 모든 생산 부문에 대한 데이터를 포함합니다.

월간 생산 예측의 목적은 현재와 다음 달에 대한 계획 생산량 계산 기준을 마련하는 것입니다. 이 지표는 변화하는 기업 상황을 반영하고 가까운 미래에 경제가 어디로 움직일 것인지에 대한 아이디어를 제공할 수 있습니다.

생산이 경제 상태를 보여주기 때문에, 긍정적인 전망은 경제 전체와 일본 엔화 시세에 긍정적인 요소로 여겨집니다. 반대로, 부정적인 전망은 국가 경제 발전의 둔화를 의미할 수 있고 통화에도 악영향을 미칠 수 있습니다.

