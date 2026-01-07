탄칸은 일본 전역의 기업 동향을 정확하게 파악하고 통화정책의 적절한 관리에 기여하는 것을 목적으로 하는 통계법에 근거한 일본은행의 통계조사입니다. BoJ 탄칸 소형 비제조업 지수는 서비스 회사들이 특정 기간 동안의 경제 성장 속도와 비즈니스 환경을 어떻게 평가하는지를 보여줍니다.

탄칸은 기업 경영 조건, 경제 환경, 매출, 수익 및 자본 지출과 같은 사업 계획의 실제 및 예측 가치를 포함하여 회사 활동 전반에 걸쳐 항목을 조사하고 있습니다.

탄칸 비즈니스 상태 설문조사는 사업 조건, 공급 및 수요, 주문량, 고용, 이익 등을 묻는 약 10,000개 기업을 대상으로 분기별로 실시됩니다. 응답자는 다음 세 가지 조건 중에서 한 가지 대안을 가장 잘 설명하도록 요청합니다. (1) 호의적 (2) 호의적이지 않음 (3) 바람직하지 않음. 설문조사는 회사의 규모와 부문(제조 및 서비스)별로 분류되어 발표됩니다.

JPY 시세에 대해 예상보다 높은 숫자는 긍정적으로 간주해야 하며 낮은 값은 일반적으로 부정적으로 간주됩니다.

