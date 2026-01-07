캘린더섹션

일본 산업 생산 2개월 전망 m/m  (Japan Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m)

국가:
일본
JPY, 일본 엔화
소스:
경제통상산업부 (Ministry of Economy, Trade and Industry)
분야:
비즈니스
산업생산지수 m/m는 제조업의 월별 생산량을 측정하는 반면, 예측값은 2개월 후의 예상 생산 수준을 나타냅니다. 이 전망은 산업, 광업, 에너지 등 일본 전 분야의 현재 생산 데이터를 바탕으로 작성되었습니다.

경제통상산업부는 정기적인 생산실태조사를 실시해 생산예측을 1~2개월 앞당겨 발표합니다. 비록 이 경제 부문이 국가 GDP의 일부에 기여하지만, 산업 생산은 요율과 소비자 수요에 민감합니다. 따라서 산업생산의 2개월 전 예측은 향후 GDP 변화를 예측할 수 있습니다.

월간 생산 예측의 목적은 현재와 다음 달에 대한 계획 생산량 계산 기준을 마련하는 것입니다. 이 지표는 변화하는 기업 상황을 반영하고 가까운 미래에 경제가 어디로 움직일 것인지에 대한 아이디어를 제공할 수 있습니다.

생산이 경제 상태를 보여주기 때문에, 긍정적인 전망은 경제 전체와 일본 엔화 시세에 긍정적인 요소로 여겨집니다. 반대로, 부정적인 전망은 국가 경제 발전의 둔화를 의미할 수 있고 통화에도 악영향을 미칠 수 있습니다.

"일본 산업 생산 2개월 전망 m/m  (Japan Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
1월 2026
N/D
12월 2025
N/D
-0.9%
11월 2025
-0.9%
1.2%
10월 2025
1.2%
-0.3%
9월 2025
-0.3%
0.8%
8월 2025
0.8%
-0.7%
7월 2025
-0.7%
-3.4%
6월 2025
-3.4%
3.9%
5월 2025
3.9%
0.1%
4월 2025
0.1%
-2.0%
3월 2025
-2.0%
1.2%
2월 2025
1.2%
1.3%
1월 2025
1.3%
-0.5%
12월 2024
-0.5%
-3.7%
11월 2024
-3.7%
6.1%
10월 2024
6.1%
-3.3%
9월 2024
-3.3%
0.7%
8월 2024
0.7%
3.6%
7월 2024
3.6%
-5.6%
6월 2024
-5.6%
4.4%
5월 2024
4.4%
3.3%
4월 2024
3.3%
2.0%
3월 2024
2.0%
2.2%
2월 2024
2.2%
-7.2%
1월 2024
-7.2%
3.2%
12월 2023
3.2%
-2.8%
11월 2023
-2.8%
3.8%
10월 2023
3.8%
2.4%
9월 2023
2.4%
1.1%
8월 2023
1.1%
-0.6%
7월 2023
-0.6%
1.2%
6월 2023
1.2%
-2.0%
5월 2023
-2.0%
4.4%
4월 2023
4.4%
0.7%
3월 2023
0.7%
4.1%
2월 2023
4.1%
-0.6%
1월 2023
-0.6%
2.4%
12월 2022
2.4%
0.8%
11월 2022
0.8%
3.2%
10월 2022
3.2%
0.8%
9월 2022
0.8%
6.0%
8월 2022
6.0%
2.5%
7월 2022
2.5%
8.9%
6월 2022
8.9%
-0.8%
5월 2022
-0.8%
9.6%
4월 2022
9.6%
0.1%
3월 2022
0.1%
2.2%
2월 2022
2.2%
5.0%
1월 2022
5.0%
2.1%
12월 2021
2.1%
5.7%
123
