산업생산지수 m/m는 제조업의 월별 생산량을 측정하는 반면, 예측값은 2개월 후의 예상 생산 수준을 나타냅니다. 이 전망은 산업, 광업, 에너지 등 일본 전 분야의 현재 생산 데이터를 바탕으로 작성되었습니다.

경제통상산업부는 정기적인 생산실태조사를 실시해 생산예측을 1~2개월 앞당겨 발표합니다. 비록 이 경제 부문이 국가 GDP의 일부에 기여하지만, 산업 생산은 요율과 소비자 수요에 민감합니다. 따라서 산업생산의 2개월 전 예측은 향후 GDP 변화를 예측할 수 있습니다.

월간 생산 예측의 목적은 현재와 다음 달에 대한 계획 생산량 계산 기준을 마련하는 것입니다. 이 지표는 변화하는 기업 상황을 반영하고 가까운 미래에 경제가 어디로 움직일 것인지에 대한 아이디어를 제공할 수 있습니다.

생산이 경제 상태를 보여주기 때문에, 긍정적인 전망은 경제 전체와 일본 엔화 시세에 긍정적인 요소로 여겨집니다. 반대로, 부정적인 전망은 국가 경제 발전의 둔화를 의미할 수 있고 통화에도 악영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: