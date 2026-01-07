주택 개시 y/y는 신고된 달에 시작된 신규 주택 건설 프로젝트의 수 변화를 1년 전 같은 달에 비해 반영합니다. 국토교통부는 이 같은 내용을 담은 자료를 이달 말일 발표합니다.

건설 데이터는 계절 및 기타 요인에 따라 양이 크게 달라지기 때문에 월별 비교가 어렵습니다. 예를 들어, 일본에서는 장마철 이후와 여름에 건설량이 증가하고 추운 지역에서는 늦가을에 건설량이 크게 감소합니다. 따라서 건설 역학은 연간 지표에 가장 잘 반영됩니다.

공사를 시작하기 전에 회사는 공사 시작 통보를 해야 합니다. 지표는 이러한 통지를 기반으로 계산됩니다. 기업은 건설 영역과 추정 비용을 표시하며, 이를 통해 다른 유형의 생산 활동(예: 건축 자재 생산)과 건설 부문 고용에 미치는 영향을 평가할 수 있습니다. 게다가, 새 주택에 대한 수요의 증가는 새 가구, 가전제품 등과 같은 새로운 주택 구매자들에게 필요한 다른 상품에 대한 수요 증가로 이어질 수 있습니다. 일반적으로, 새로운 주택에 대한 수요의 증가는 인구 복지의 성장을 가리킵니다.

그러므로 주택 시세에 대한 높은 수치는 일본 엔화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: