캘린더섹션

경제 달력

국가

일본 주택 개시 y/y (Japan Housing Starts y/y)

국가:
일본
JPY, 일본 엔화
소스:
국토교통부 (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism)
분야:
주택
낮음 -8.5% 8.9%
3.2%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
-5.6%
-8.5%
다음 발표 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

주택 개시 y/y는 신고된 달에 시작된 신규 주택 건설 프로젝트의 수 변화를 1년 전 같은 달에 비해 반영합니다. 국토교통부는 이 같은 내용을 담은 자료를 이달 말일 발표합니다.

건설 데이터는 계절 및 기타 요인에 따라 양이 크게 달라지기 때문에 월별 비교가 어렵습니다. 예를 들어, 일본에서는 장마철 이후와 여름에 건설량이 증가하고 추운 지역에서는 늦가을에 건설량이 크게 감소합니다. 따라서 건설 역학은 연간 지표에 가장 잘 반영됩니다.

공사를 시작하기 전에 회사는 공사 시작 통보를 해야 합니다. 지표는 이러한 통지를 기반으로 계산됩니다. 기업은 건설 영역과 추정 비용을 표시하며, 이를 통해 다른 유형의 생산 활동(예: 건축 자재 생산)과 건설 부문 고용에 미치는 영향을 평가할 수 있습니다. 게다가, 새 주택에 대한 수요의 증가는 새 가구, 가전제품 등과 같은 새로운 주택 구매자들에게 필요한 다른 상품에 대한 수요 증가로 이어질 수 있습니다. 일반적으로, 새로운 주택에 대한 수요의 증가는 인구 복지의 성장을 가리킵니다.

그러므로 주택 시세에 대한 높은 수치는 일본 엔화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"일본 주택 개시 y/y (Japan Housing Starts y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
-8.5%
8.9%
3.2%
10월 2025
3.2%
-18.9%
-7.3%
9월 2025
-7.3%
-13.6%
-9.8%
8월 2025
-9.8%
-5.7%
-9.7%
7월 2025
-9.7%
-4.2%
-15.6%
6월 2025
-15.6%
-0.5%
-34.4%
5월 2025
-34.4%
-21.0%
-26.6%
4월 2025
-26.6%
36.2%
39.1%
3월 2025
39.1%
0.6%
2.4%
2월 2025
2.4%
-2.2%
-4.6%
1월 2025
-4.6%
-1.7%
-2.5%
12월 2024
-2.5%
-1.8%
-1.8%
11월 2024
-1.8%
0.5%
-2.9%
10월 2024
-2.9%
1.1%
-0.6%
9월 2024
-0.6%
-0.1%
-5.1%
8월 2024
-5.1%
0.0%
-0.2%
7월 2024
-0.2%
0.4%
-6.7%
6월 2024
-6.7%
-1.3%
-5.2%
5월 2024
-5.3%
9.0%
13.9%
4월 2024
13.9%
-8.6%
-12.8%
3월 2024
-12.8%
-5.2%
-8.2%
2월 2024
-8.2%
-5.6%
-7.5%
1월 2024
-7.5%
-5.1%
-4.0%
12월 2023
-4.0%
-5.5%
-8.5%
11월 2023
-8.5%
-7.2%
-6.3%
10월 2023
-6.3%
-8.9%
-6.8%
9월 2023
-6.8%
-7.5%
-9.4%
8월 2023
-9.4%
-3.1%
-6.7%
7월 2023
-6.7%
-4.8%
6월 2023
-4.8%
-1.2%
3.5%
5월 2023
3.5%
-4.1%
-11.9%
4월 2023
-11.9%
0.3%
-3.2%
3월 2023
-3.2%
0.5%
-0.3%
2월 2023
-0.3%
1.0%
6.6%
1월 2023
6.6%
-1.3%
-1.7%
12월 2022
-1.7%
-1.2%
-1.4%
11월 2022
-1.4%
-1.1%
-1.8%
10월 2022
-1.8%
-1.1%
1.1%
9월 2022
1.0%
-1.7%
4.6%
8월 2022
4.6%
-2.3%
-5.4%
7월 2022
-5.4%
-1.2%
-2.2%
6월 2022
-2.2%
-0.5%
-4.3%
5월 2022
-4.3%
1.1%
2.4%
4월 2022
2.2%
1.4%
6.0%
3월 2022
6.0%
1.7%
6.3%
2월 2022
6.3%
2.6%
2.1%
1월 2022
2.1%
4.4%
4.2%
12월 2021
4.2%
5.4%
3.7%
11월 2021
3.7%
6.7%
10.4%
10월 2021
10.4%
7.6%
4.3%
12345
리포트 보내기

웹 사이트의 경제 일정 위젯

경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.

달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

다운로드
MQL5 Algo Trading Community
위젯 유형
언어
컬러 테마
날짜 형식
크기
×
디스플레이 정보
기본 일정 기간
임베드 코드