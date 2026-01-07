일본 은행(BoJ) 가중치 중앙값 핵심 CPI y/y (Bank of Japan (BoJ) Weighted Median Core CPI y/y)
|중간
|1.3%
|1.8%
|
1.5%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|1.6%
|
1.3%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
BoJ 가중 중앙값 핵심 CPI y/y는 전년도 같은 달에 비해 지정된 달에 식품 및 에너지 가격을 제외한 상품 및 서비스 가격의 가중 평균 백분율 변화를 반영합니다. 계절적 변동이나 정부 규제에 매우 민감한 변동성 요소를 제외한 CPI가 소비자 물가를 가장 신뢰할 수 있는 반영으로 간주됩니다.
휘발성 식품 및 에너지 가격은 CPI 계산에서 제외됩니다. 또한 가중치는 2015년 기준연도 기준으로 가구지출구조에 따라 개별 구성요소에 할당됩니다. 정부는 공식 통계의 일부로 가중 중앙값 핵심 CPI 데이터를 발표합니다. 월별 데이터는 보고 이후 월말에 발표됩니다.
이 지수는 총무성이 발표한 소매 가격 통계 조사에 기초하여 만들어졌습니다. 통계 수집은 1946년 8월에 시작되었습니다. 일반 통계는 국가 소비자 물가 지수를 참조합니다.
가중 중앙값 핵심 CPI의 증가는 기준 기간에 비해 소비자 바스켓에 대한 물가 상승을 반영하며, 따라서 해당 국가의 생활비가 증가했음을 의미합니다. CPI 성장이 가속화되면 소비자 인플레이션의 증가를 나타냅니다.
예상보다 높은 수치는 대개 JPY 시세에 유리한 것으로 간주됩니다. (BoJ는 인플레이션과 싸우기 위해 금리를 인상할 수 있으며, 이는 다시 외국인 투자를 유치할 수 있기 때문입니다).
마지막 값:
실제 자료
예측
"일본 은행(BoJ) 가중치 중앙값 핵심 CPI y/y (Bank of Japan (BoJ) Weighted Median Core CPI y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
