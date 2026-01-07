BoJ 탄칸 소규모 제조업 지수는 일본의 소규모 산업 기업들이 특정 기간 동안의 경제 성장 속도와 기업 환경을 어떻게 추정하는지 보여줍니다. 탄칸은 일본은행이 통계방법에 기초하여 실시하는 통계조사로, 일본 전역의 동향을 정확하게 파악하고 통화정책의 적절한 관리에 기여하는 것을 목적으로 합니다. 일본 기업의 99.7%는 중소기업이지만 일본 제조업은 대기업의 하도급 구조가 형성돼 있습니다.

이는 전국 약 10,000개 기업을 대상으로 분기별로 시행됩니다.

탄칸은 기업 경영 조건, 경제 환경, 매출, 수익 및 자본 지출과 같은 사업 계획의 실제 및 예측 가치를 포함하여 회사 활동 전반에 걸쳐 항목을 조사합니다.

이 지수는 전국의 약 10,000개 회사의 대표들을 대상으로 한 조사에 기초합니다. 일본 기업의 대표들은 연공서열제 때문에 나이가 많은 경향이 있습니다. 그렇기 때문에 조사의 경우 보수적 의견을 표하는 경향이 있습니다. 설문지는 사업 조건, 공급 및 수요, 재고, 생산량, 고용, 이익 등에 관한 질문을 포함하고 있습니다. 응답자는 호의적, 그다지 호의적이지 않음, 불리함, 세 가지 대안 중에서 선택할 수 있습니다.

마지막 값: