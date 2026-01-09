캘린더섹션

경제 달력

국가

일본 소비자 신뢰 지수 (Japan Consumer Confidence Index)

국가:
일본
JPY, 일본 엔화
소스:
국무조정실 (Cabinet Office)
분야:
소비자
낮음 37.2
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

소비자 신뢰 지수는 경제 활동에 대한 가계의 심리를 반영합니다. 이 지수는 전체 생활 수준, 소득 수준, 고용 및 내구재 구매 의지와 같은 소비자 의견을 포함하여 8,000 가구 이상을 대상으로 한 조사에 기초합니다.

이 조사는 경제 동향을 평가하기 위한 기본 도구로서 소비자 인식의 변화, 가격 기대, 주요 소비자 내구재의 구매/교체를 빠르게 이해하기 위한 것입니다.

2000년 이후 일본에서는 사회적 불평등이 두드러졌고 저소득층과 고소득층 간 소비활동에서 큰 차이가 큽니다.

소비자 신뢰 지수는 일반적으로 개인 소비 및 GDP와 관련이 있으며, 이러한 지표의 선행 지표로 간주됩니다. 그러나 일본에서는 미국 소비자 신뢰 지수가 일본 소비자 신뢰 지수보다 더 중요한 것으로 여겨집니다.

일본의 단기 경제 전망은 소비자 신뢰 지수에 기초하여 측정됩니다. 기대치를 상회하는 수치는 일본 엔화에 긍정적인 것으로 여겨집니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"일본 소비자 신뢰 지수 (Japan Consumer Confidence Index)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
12월 2025
37.2
11월 2025
N/D
35.1
35.8
10월 2025
35.8
34.8
35.3
9월 2025
35.3
34.6
34.9
8월 2025
34.9
33.2
33.7
7월 2025
33.7
33.3
34.5
6월 2025
34.5
33.3
32.8
5월 2025
32.8
30.3
31.2
4월 2025
31.2
33.9
34.1
3월 2025
34.1
34.7
35.0
2월 2025
35.0
34.8
35.2
1월 2025
35.2
35.8
36.2
12월 2024
36.2
35.7
36.4
11월 2024
36.4
36.0
36.2
10월 2024
36.2
38.0
36.9
9월 2024
36.9
38.1
36.7
8월 2024
36.7
36.9
36.7
7월 2024
36.7
35.3
36.4
6월 2024
36.4
35.9
36.2
5월 2024
36.2
38.0
38.3
4월 2024
38.3
39.3
39.5
3월 2024
39.5
38.1
39.1
2월 2024
39.1
39.3
38.0
1월 2024
38.0
37.4
37.2
12월 2023
37.2
35.8
36.1
11월 2023
36.1
35.4
35.7
10월 2023
35.7
35.6
35.2
9월 2023
35.2
36.6
36.2
8월 2023
36.2
36.6
37.1
7월 2023
37.1
36.0
36.2
6월 2023
36.2
35.6
36.0
5월 2023
36.0
34.6
35.4
4월 2023
35.4
32.4
33.9
3월 2023
33.9
30.9
31.1
2월 2023
31.1
30.5
31.0
1월 2023
31.0
29.3
30.3
12월 2022
30.3
29.1
28.6
11월 2022
28.6
30.2
29.9
10월 2022
29.9
31.5
30.8
9월 2022
30.8
31.2
32.5
8월 2022
32.5
31.0
30.2
7월 2022
30.2
33.0
32.1
6월 2022
32.1
33.4
34.1
5월 2022
34.1
33.9
33.0
4월 2022
33.0
33.9
32.8
3월 2022
32.8
35.9
35.3
2월 2022
35.3
37.8
36.7
1월 2022
36.7
39.1
39.1
12월 2021
39.1
39.1
39.2
11월 2021
39.2
38.4
39.2
12345
리포트 보내기

웹 사이트의 경제 일정 위젯

경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.

달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

다운로드
MQL5 Algo Trading Community
위젯 유형
언어
컬러 테마
날짜 형식
크기
×
디스플레이 정보
기본 일정 기간
임베드 코드