소비자 신뢰 지수는 경제 활동에 대한 가계의 심리를 반영합니다. 이 지수는 전체 생활 수준, 소득 수준, 고용 및 내구재 구매 의지와 같은 소비자 의견을 포함하여 8,000 가구 이상을 대상으로 한 조사에 기초합니다.

이 조사는 경제 동향을 평가하기 위한 기본 도구로서 소비자 인식의 변화, 가격 기대, 주요 소비자 내구재의 구매/교체를 빠르게 이해하기 위한 것입니다.

2000년 이후 일본에서는 사회적 불평등이 두드러졌고 저소득층과 고소득층 간 소비활동에서 큰 차이가 큽니다.

소비자 신뢰 지수는 일반적으로 개인 소비 및 GDP와 관련이 있으며, 이러한 지표의 선행 지표로 간주됩니다. 그러나 일본에서는 미국 소비자 신뢰 지수가 일본 소비자 신뢰 지수보다 더 중요한 것으로 여겨집니다.

일본의 단기 경제 전망은 소비자 신뢰 지수에 기초하여 측정됩니다. 기대치를 상회하는 수치는 일본 엔화에 긍정적인 것으로 여겨집니다.

마지막 값: