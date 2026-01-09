일본 소비자 신뢰 지수 (Japan Consumer Confidence Index)
|낮음
|37.2
|
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
소비자 신뢰 지수는 경제 활동에 대한 가계의 심리를 반영합니다. 이 지수는 전체 생활 수준, 소득 수준, 고용 및 내구재 구매 의지와 같은 소비자 의견을 포함하여 8,000 가구 이상을 대상으로 한 조사에 기초합니다.
이 조사는 경제 동향을 평가하기 위한 기본 도구로서 소비자 인식의 변화, 가격 기대, 주요 소비자 내구재의 구매/교체를 빠르게 이해하기 위한 것입니다.
2000년 이후 일본에서는 사회적 불평등이 두드러졌고 저소득층과 고소득층 간 소비활동에서 큰 차이가 큽니다.
소비자 신뢰 지수는 일반적으로 개인 소비 및 GDP와 관련이 있으며, 이러한 지표의 선행 지표로 간주됩니다. 그러나 일본에서는 미국 소비자 신뢰 지수가 일본 소비자 신뢰 지수보다 더 중요한 것으로 여겨집니다.
일본의 단기 경제 전망은 소비자 신뢰 지수에 기초하여 측정됩니다. 기대치를 상회하는 수치는 일본 엔화에 긍정적인 것으로 여겨집니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"일본 소비자 신뢰 지수 (Japan Consumer Confidence Index)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
