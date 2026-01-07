기업 서비스 가격 지수(CSPI)는 기업 간의 서비스 거래 시 인플레이션 비율을 측정합니다. 이 지수는 기업 간 서비스 분야의 수급 동향을 보여줍니다.

기업 서비스 가격 대비 연간 비율은 지정된 달의 국내 제품 가격 변동을 전년과 비교한 것입니다. 이 지수는 국가의 인플레이션 수준과 서비스 산업의 발전을 보여줍니다.

BoJ가 발표한 이 은행의 도매물가지수는 인플레이션지수를 대표했지만 서비스물가 움직임은 없었습니다. 그러나, 서비스 산업이 확산됨에 따라 기업들 간의 서비스 가격 움직임을 반영하여 기업 서비스 가격 지수를 만들었습니다.

광고비, 통신비, 컴퓨터 등의 임대료는 임금 동향과 밀접한 관련이 있으며 향후 임금 상승으로 인한 비용 및 인플레이션의 증가를 나타낼 것으로 예상됩니다. 지수가 높을수록 인플레이션에 미치는 영향은 더 강합니다.

